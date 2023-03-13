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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/صحيفة-علاقات-واشنطن-وكييف-مهددة-بسبب-خلافات-جديدة-على-قضايا-شائكة-1074672175.html
صحيفة: علاقات واشنطن وكييف مهددة بسبب خلافات جديدة على قضايا شائكة
صحيفة: علاقات واشنطن وكييف مهددة بسبب خلافات جديدة على قضايا شائكة
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نشوء خلافات وتوترات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك بسبب عمليات تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي". 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T10:26+0000
2023-03-13T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مواضيع وقضايا عدة تسبب بالتوترات بين واشنطن وكييف وبينها التخريب الحاصل في أنابيب "التيار الشمالي" ومعركة باخموت ورغبة أوكرانيا باستعادة شبه جزيرة القرم، ما يمكن أن تنذر الخلافات المتزايدة بانقسام كبير في واشنطن وكييف حول كيفية إنهاء الصراع العسكري مع روسيا.وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الوحدة بين واشنطن وكييف "هشة"، حيث يشعر الكثيرون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن أوكرانيا تنفق الكثير من القوى البشرية والأسلحة في معركة باخموت، مما قد يؤدي إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم مضاد كبير في الربيع.وقالت مصادر البيت الأبيض أيضًا إن مسؤولي الإدارة "تذمروا" بشأن طلبات كييف المستمرة لإمدادات الأسلحة وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعرب عن امتنانه لهم. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت المخابرات الأمريكية أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" لم تذكر اسمها قد تكون متورطة في تخريب "التيار الشمالي".وأضافت الصحيفة: "لا تعتقد المخابرات أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو مساعديه متورطون في التفجيرات، لكن واشنطن حذرت كييف من عدم جواز مثل هذه الأعمال".في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن مطالب زيلينسكي باستعادة وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود عام 1991، أي مع شبه جزيرة القرم كجزء من البلاد، لن تؤدي إلا لإطالة الأعمال العدائية.وتشير "بوليتيكو" إلى أن الانقسامات المتزايدة قد تنذر بحدوث "انقسام كبير" في المناقشات الأمريكية والأوكرانية حول كيفية إنهاء الصراع العسكري على الرغم من وعد بايدن بدعم كييف القوي.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلة-تكشف-عن-السبب-الحقيقي-الذي-يدفع-واشنطن-إلى-تزويد-كييف-بالأسلحة-1074654912.html
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العالم
العالم

صحيفة: علاقات واشنطن وكييف مهددة بسبب خلافات جديدة على قضايا شائكة

10:26 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نشوء خلافات وتوترات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك بسبب عمليات تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مواضيع وقضايا عدة تسبب بالتوترات بين واشنطن وكييف وبينها التخريب الحاصل في أنابيب "التيار الشمالي" ومعركة باخموت ورغبة أوكرانيا باستعادة شبه جزيرة القرم، ما يمكن أن تنذر الخلافات المتزايدة بانقسام كبير في واشنطن وكييف حول كيفية إنهاء الصراع العسكري مع روسيا.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الوحدة بين واشنطن وكييف "هشة"، حيث يشعر الكثيرون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن أوكرانيا تنفق الكثير من القوى البشرية والأسلحة في معركة باخموت، مما قد يؤدي إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم مضاد كبير في الربيع.
مدفع رشاش أمريكي طراز إم 2 عيار 12.7 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة
07:33 GMT
وقالت مصادر البيت الأبيض أيضًا إن مسؤولي الإدارة "تذمروا" بشأن طلبات كييف المستمرة لإمدادات الأسلحة وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعرب عن امتنانه لهم. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت المخابرات الأمريكية أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" لم تذكر اسمها قد تكون متورطة في تخريب "التيار الشمالي".
وأضافت الصحيفة: "لا تعتقد المخابرات أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو مساعديه متورطون في التفجيرات، لكن واشنطن حذرت كييف من عدم جواز مثل هذه الأعمال".
في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن مطالب زيلينسكي باستعادة وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود عام 1991، أي مع شبه جزيرة القرم كجزء من البلاد، لن تؤدي إلا لإطالة الأعمال العدائية.
وتشير "بوليتيكو" إلى أن الانقسامات المتزايدة قد تنذر بحدوث "انقسام كبير" في المناقشات الأمريكية والأوكرانية حول كيفية إنهاء الصراع العسكري على الرغم من وعد بايدن بدعم كييف القوي.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:11 GMT
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