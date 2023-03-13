https://sputnikarabic.ae/20230313/طهران-الاتفاق-الجديد-بين-إيران-والسعودية-قد-يحل-الأزمة-اليمنية----1074655802.html

طهران: الاتفاق الجديد بين إيران والسعودية قد يحل الأزمة اليمنية

طهران: الاتفاق الجديد بين إيران والسعودية قد يحل الأزمة اليمنية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الجديد بين إيران والسعودية الذي أعلن عنه، الأسبوع الماضي، برعاية صينية، قد يكون سببا في حل الأزمة اليمينة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T08:02+0000

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طهران - سبوتنيك. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران قد يكون سببا لحل الأزمة اليمنية.وأضاف: "القرارات التي تتعلق بهذا البلد تخص قيادة هذا البلد، ودائمًا ما كنا نؤمن أن الحرب ليست طريقًا للحل، ودائمًا نبذل المساعي الجادة لحل الأزمة اليمنية. سوف نستمر في مساعينا لحل الأزمة اليمنية ونؤمن بإنهاء الحرب في اليمن وبالحوار اليمني - اليمني لحل تلك الأزمة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مساء أمس الأحد، أن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات"، معربًا عن أمله في "فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".وأضاف: "إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة"، متابعًا: "إن استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلقنا بلا شك".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.وأشار البيان إلى أن الاتفاق وقّع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.

https://sputnikarabic.ae/20230313/الخارجية-الإيرانية-نحن-الآن-في-مرحلة-إعادة-العلاقات-السياسية-بين-إيران-والسعودية-1074655333.html

https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الخارجية-السعودي-الاتفاق-مع-إيران-لا-يعني-حل-جميع-الخلافات-1074648129.html

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