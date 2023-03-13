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https://sputnikarabic.ae/20230313/عقد-قران-وزفاف-الأميرة-إيمان-ابنة-ملك-الأردن-1074653401.html
عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن
عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن
شهدت العاصمة الأردنية، يوم الأحد 12 مارس/آذار،عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
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وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.وفي وقت سابق أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن

06:29 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 06:33 GMT 13.03.2023)
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi / ملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017
ملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi /
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شهدت العاصمة الأردنية، يوم الأحد 12 مارس/آذار،عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني.
وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.
وفي وقت سابق أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.
وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".
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