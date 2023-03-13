عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن
06:29 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 06:33 GMT 13.03.2023)
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi / ملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi /
شهدت العاصمة الأردنية، يوم الأحد 12 مارس/آذار،عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني.
وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.
"غالية أبي الحسين ومهجة فؤاده وريحانة أم الحسين وقرة عين أخيها الحسين.. وابنة الأردن الأغلى تزف عروسا لمن اختاره قلبها"..— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 12, 2023
مراسم عقد قران الأميرة إيمان على #جميل_ألكساندر_ترميوتس #الأردن #الأميرة_إيمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/XkRHjTlGth
وفي وقت سابق أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.
عقيلة الرئيس المصري وابنته وأمراء وأميرات عرب بين ضيوف حفل #زفاف_الأميرة_إيمان #الأردن #الأميرة_إيمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/9wQ2mVsHDb— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 12, 2023
وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".
مشاهد من حفل حناء #الأميرة_إيمان الذي أقامته الملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية الثلاثاء#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/2zaFn6fmdh— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 8, 2023