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https://sputnikarabic.ae/20230313/عمر-البشير-خارج-السجن-لحظة-استقباله-بالهتافات--1074669320.html
عمر البشير خارج السجن... لحظة استقباله بالهتافات
عمر البشير خارج السجن... لحظة استقباله بالهتافات
منحت إدارة السجن المركزي تصريح خروج للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، لأداء واجب العزاء في وفاة شقيقه محمد، الذي توفي قبل يومين. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فقد وصل البشير إلى منزل العزاء قادما من مستشفى علياء العسكري الذي يتلقى فيه الرعاية الطبية، حيث سمح له بالخروج لمدة ساعات، لأداء واجب العزاء.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبشير، لدى خروجه من المنزل محاطا بعناصر من الأمن، بينما كان ينتظره مؤيدوه ليسير بينهم، مرددين هتاف: "هي لله.. هي لله"، ما دفع الناشطين إلى توجيه انتقادات لبعض الهتافات التي تعالت بين الحضور.
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نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, عمر البشير, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, عمر البشير, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

عمر البشير خارج السجن... لحظة استقباله بالهتافات

10:00 GMT 13.03.2023
© MOHAMED NURELDIN ABDALLAHالرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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منحت إدارة السجن المركزي تصريح خروج للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، لأداء واجب العزاء في وفاة شقيقه محمد، الذي توفي قبل يومين.
وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فقد وصل البشير إلى منزل العزاء قادما من مستشفى علياء العسكري الذي يتلقى فيه الرعاية الطبية، حيث سمح له بالخروج لمدة ساعات، لأداء واجب العزاء.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبشير، لدى خروجه من المنزل محاطا بعناصر من الأمن، بينما كان ينتظره مؤيدوه ليسير بينهم، مرددين هتاف: "هي لله.. هي لله"، ما دفع الناشطين إلى توجيه انتقادات لبعض الهتافات التي تعالت بين الحضور.
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