عمر البشير خارج السجن... لحظة استقباله بالهتافات
© MOHAMED NURELDIN ABDALLAHالرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة
© MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
منحت إدارة السجن المركزي تصريح خروج للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، لأداء واجب العزاء في وفاة شقيقه محمد، الذي توفي قبل يومين.
وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فقد وصل البشير إلى منزل العزاء قادما من مستشفى علياء العسكري الذي يتلقى فيه الرعاية الطبية، حيث سمح له بالخروج لمدة ساعات، لأداء واجب العزاء.
فيديو 🎥— هنا-السودان (@hereSudan) March 12, 2023
الرئيس المعزول عمر البشير
يغادر منزل شقيقه المتوفي محمد حسن البشير
بعد تلقيه واجب العزاء
بضاحية كافوري. #متداول
الكيزان اعداء الله
الله ينتقم منهم وينعلهم يارب
ت.#تسقط_دوله_المليشيات
د.#اتحاد_مغردي_السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/KtLYxcAQ6L
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبشير، لدى خروجه من المنزل محاطا بعناصر من الأمن، بينما كان ينتظره مؤيدوه ليسير بينهم، مرددين هتاف: "هي لله.. هي لله"، ما دفع الناشطين إلى توجيه انتقادات لبعض الهتافات التي تعالت بين الحضور.