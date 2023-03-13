https://sputnikarabic.ae/20230313/لجنة-الأمن-القومي-في-إيران-إحياء-العلاقات-مع-السعودية-سيعود-بالنفع-على-المنطقة-1074699112.html

لجنة الأمن القومي في إيران: إحياء العلاقات مع السعودية سيعود بالنفع على المنطقة

لجنة الأمن القومي في إيران: إحياء العلاقات مع السعودية سيعود بالنفع على المنطقة

أكد لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني ( البرلمان) أبو الفضل عمويي، أن "‬الروابط‭ ‬المشتركة بين إيران والسعودية‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عمويي، إن "إحياء الروابط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستسهم في دعم عديد من المنافع للمنطقة"، مشيرا إلى أن "البلدين دولتان محوريتان في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار إلى أهمية استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتي ستمثل دعما للقضايا التي تهم دول المنطقة، لافتاً إلى أن "البرلمان الإيراني يشارك بموضوع مهم في الاجتماعات وهو العمل على توحيد الكلمة بين الشعوب والسعي إلى تحقيق السلام الدولي بين دول العالم بصفة عامة والدول الإسلامية بصفة خاصة".ووجه الشكر إلى "مملكة البحرين على الاستضافة والتنظيم المتميز بهدف إنجاح هذا الملتقى الدولي الذي يتبنى قضايا مهمة وملفات ملحة"، معتبراً أن تلك الزيارة ستسهم في تقوية العلاقات بين البلدين وبين دول المنطقة.يأتي ذلك بعد اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20230313/إيران-تشيد-بدور-الصين-في-اتفاق-عودة-العلاقات-مع-السعودية-1074668435.html

https://sputnikarabic.ae/20230312/اجتماع-إيراني-بحريني-في-المنامة-بعد-يومين-من-الاتفاق-مع-السعودية-1074641515.html

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