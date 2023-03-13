https://sputnikarabic.ae/20230313/مباراة-كادت-تتحول-إلى-مذبحة-لولا-تدخل-الجيش-في-لبنان-1074680880.html
مباراة كادت تتحول إلى "مذبحة" لولا تدخل الجيش في لبنان
مباراة كادت تتحول إلى "مذبحة" لولا تدخل الجيش في لبنان
كادت مباراة كرة قدم في لبنان، أن تتحول إلى كارثة تحصد أرواح المشجعين، لولا تدخل الجيش للحيلولة دون تفاقم الوضع. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T12:39+0000
2023-03-13T12:39+0000
2023-03-13T12:39+0000
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وبينما كان يفترض أن تكون مباراة فريقي العهد والأنصار، ضمن منافسات الجولة الختامية من "سداسي الأوائل" لبطولة لبنان لكرة القدم، عرسا للرياضة اللبنانية، تحولت إلى معارك بين مشجعي الفريقين من جهة، وبين مشجعي "الأنصار" وقوات الأمن من جهة أخرى.بدأت الأزمة في الدقيقة 99، قبل انتهاء المباراة بـ8 دقائق، بعد تحطيم الجماهير لكراسي المدرجات وقذفها نحو الملعب، وتبادل الهتافات الطائفية، ثم تحطيم السور الحديدي الفاصل، إثر احتكاك بين لاعبي الفريقين واقتحام أرضية الميدان من قِبل جماهير نادي "الأنصار".عندئذٍ غادر طاقم التحكيم واللاعبون إلى غرفة خلع الملابس، لتتحول أرضية الملعب إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومشجعي نادي "الأنصار".نتيجة المباراة آنذاك كانت تشير إلى تقدم فريق العهد بنتيجة (3-2). تلك النتيجة كانت تعني تتويج العهد بلقب الدوري للمرة الـ9 في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الأندية اللبنانية تحقيقاً للقب، بعد الأنصار صاحب الـ14 لقباً.ودعا الوزير الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى التعامل وفق القوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حدث داخل الملعب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, العالم العربي, نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان
رياضة, العالم العربي, نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان
مباراة كادت تتحول إلى "مذبحة" لولا تدخل الجيش في لبنان
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كادت مباراة كرة قدم في لبنان، أن تتحول إلى كارثة تحصد أرواح المشجعين، لولا تدخل الجيش للحيلولة دون تفاقم الوضع.
وبينما كان يفترض أن تكون مباراة فريقي العهد والأنصار، ضمن منافسات الجولة الختامية من "سداسي الأوائل" لبطولة لبنان لكرة القدم، عرسا للرياضة اللبنانية، تحولت إلى معارك بين مشجعي الفريقين من جهة، وبين مشجعي "الأنصار" وقوات الأمن من جهة أخرى.
بدأت الأزمة في الدقيقة 99، قبل انتهاء المباراة بـ8 دقائق، بعد تحطيم الجماهير لكراسي المدرجات وقذفها نحو الملعب، وتبادل الهتافات الطائفية، ثم تحطيم السور الحديدي الفاصل، إثر احتكاك بين لاعبي الفريقين واقتحام أرضية الميدان من قِبل جماهير نادي "الأنصار".
عندئذٍ غادر طاقم التحكيم واللاعبون إلى غرفة خلع الملابس، لتتحول أرضية الملعب إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومشجعي نادي "الأنصار".
نتيجة المباراة آنذاك كانت تشير إلى تقدم فريق العهد بنتيجة (3-2). تلك النتيجة كانت تعني تتويج العهد بلقب الدوري للمرة الـ9 في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الأندية اللبنانية تحقيقاً للقب، بعد الأنصار صاحب الـ14 لقباً.
وعبَّر جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، عن أسفه لخروج بعض الجمهور عن الروح الرياضية ولجوئهم إلى العنف والشغب كوسيلة للتعبير.
ودعا الوزير الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى التعامل وفق القوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حدث داخل الملعب.