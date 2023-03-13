https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بطلب-من-روسيا-لبحث-مسألة-رهاب-الروس-1074699680.html
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس" (روسوفوبيا). 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T22:41+0000
2023-03-13T22:41+0000
2023-03-13T22:41+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. الاجتماع مخصص لمشكلة "رهاب الروس" باعتبارها عاملا يعيق البحث عن حلول طويلة الأجل ومستدامة للأزمة الأوكرانية، وسيجري الحديث عن "رهاب الروس" في أوكرانيا والغرب.وصعدت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وتم تسجيل مستوى غير مسبوق من "رهاب الروس" في عدد من الدول الأجنبية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تؤثر على الطلاب والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي والفني.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد سابقا على أن "رهاب الروس" الغربي ليس سوى عنصرية.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وبالتزامن مع ذلك، ظهر جليًّا المستوى المرتفع من الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس)، في بلدان الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تطالب-مجلس-الأمن-بعقد-اجتماع-حول-مشكلة-روسوفوبيا-1074587113.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس" (روسوفوبيا).
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. الاجتماع مخصص لمشكلة "رهاب الروس" باعتبارها عاملا يعيق البحث عن حلول طويلة الأجل ومستدامة للأزمة الأوكرانية، وسيجري الحديث عن "رهاب الروس" في أوكرانيا والغرب.
وصعدت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وتم تسجيل مستوى غير مسبوق من "رهاب الروس"
في عدد من الدول الأجنبية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تؤثر على الطلاب والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي والفني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد سابقا على أن "رهاب الروس" الغربي ليس سوى عنصرية.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وبالتزامن مع ذلك، ظهر جليًّا المستوى المرتفع من الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس)، في بلدان الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص.