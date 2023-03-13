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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بطلب-من-روسيا-لبحث-مسألة-رهاب-الروس-1074699680.html
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس" (روسوفوبيا). 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T22:41+0000
2023-03-13T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. الاجتماع مخصص لمشكلة "رهاب الروس" باعتبارها عاملا يعيق البحث عن حلول طويلة الأجل ومستدامة للأزمة الأوكرانية، وسيجري الحديث عن "رهاب الروس" في أوكرانيا والغرب.وصعدت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وتم تسجيل مستوى غير مسبوق من "رهاب الروس" في عدد من الدول الأجنبية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تؤثر على الطلاب والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي والفني.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد سابقا على أن "رهاب الروس" الغربي ليس سوى عنصرية.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وبالتزامن مع ذلك، ظهر جليًّا المستوى المرتفع من الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس)، في بلدان الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تطالب-مجلس-الأمن-بعقد-اجتماع-حول-مشكلة-روسوفوبيا-1074587113.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"

22:41 GMT 13.03.2023
© AFP 2023مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس" (روسوفوبيا).
الأمم المتحدة - سبوتنيك. الاجتماع مخصص لمشكلة "رهاب الروس" باعتبارها عاملا يعيق البحث عن حلول طويلة الأجل ومستدامة للأزمة الأوكرانية، وسيجري الحديث عن "رهاب الروس" في أوكرانيا والغرب.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول مشكلة "روسوفوبيا"
10 مارس, 19:02 GMT
وصعدت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وتم تسجيل مستوى غير مسبوق من "رهاب الروس" في عدد من الدول الأجنبية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تؤثر على الطلاب والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي والفني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد سابقا على أن "رهاب الروس" الغربي ليس سوى عنصرية.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وبالتزامن مع ذلك، ظهر جليًّا المستوى المرتفع من الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس)، في بلدان الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص.
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