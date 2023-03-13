https://sputnikarabic.ae/20230313/مصادر-تركية-نواب-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وإيران-وسوريا-يجتمعون-في-موسكو-يومي-15-و16-مارس-1074667349.html
مصادر تركية: موسكو تستضيف اجتماعا لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا
مصادر تركية: موسكو تستضيف اجتماعا لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا
أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، اليوم الاثنين، بأن وفودًا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 آذار/مارس المقبل، في العاصمة الروسية... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T09:17+0000
2023-03-13T09:17+0000
2023-03-13T09:41+0000
العالم
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وقالت القناة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "سيعقد يومي 15 و16 مارس المقبلين، وسيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان".واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230306/بوغدانوف-تعمل-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-لوزراء-الخارجية-1074392930.html
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العالم
مصادر تركية: موسكو تستضيف اجتماعا لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا
09:17 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، اليوم الاثنين، بأن وفودًا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 آذار/مارس المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت القناة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "سيعقد يومي 15 و16 مارس المقبلين، وسيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان".
واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.