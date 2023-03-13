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https://sputnikarabic.ae/20230313/مصدر-رسمي-لبناني-لـسبوتنيك-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكي-تزور-لبنان-الشهر-الجاري-1074699508.html
مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك": مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور لبنان الشهر الجاري
مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك": مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور لبنان الشهر الجاري
تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، إلى لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في إطار جولة لها في المنطقة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T21:46+0000
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بيروت- سبوتنيك. ومن المقرر أن تلتقي خلال زيارتها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمتابعة نتائج اجتماع باريس الخماسي الذي عقد الشهر الماضي.وقال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين إن "مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السفيرة باربرا ليف ستزور لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في إطار جولة لها في عدد من دول المنطقة".وأوضح المصدر أن "ليف ستلتقي رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، فضلاً عن عدد من القيادات السياسية اللبنانية، في إطار متابعة نتائج اجتماع باريس الخماسي الذي عقد في شهر شباط/ فبراير الماضي في العاصمة الفرنسية، الذي شاركت به كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، وناقش الملف اللبناني بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والمالية والإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-بمشاركة-محتملة-لروسيا-وأمريكا-1071425741.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك": مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور لبنان الشهر الجاري

21:46 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 22:04 GMT 13.03.2023)
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
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حصري
تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، إلى لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في إطار جولة لها في المنطقة.
بيروت- سبوتنيك. ومن المقرر أن تلتقي خلال زيارتها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمتابعة نتائج اجتماع باريس الخماسي الذي عقد الشهر الماضي.
وقال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين إن "مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السفيرة باربرا ليف ستزور لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في إطار جولة لها في عدد من دول المنطقة".
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مصدر: فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة لروسيا وأمريكا
20 ديسمبر 2022, 21:28 GMT
وأوضح المصدر أن "ليف ستلتقي رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، فضلاً عن عدد من القيادات السياسية اللبنانية، في إطار متابعة نتائج اجتماع باريس الخماسي الذي عقد في شهر شباط/ فبراير الماضي في العاصمة الفرنسية، الذي شاركت به كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، وناقش الملف اللبناني بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والمالية والإنسانية".
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