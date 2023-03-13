https://sputnikarabic.ae/20230313/مصر-تطلق-قمرها-الصناعي-حورس-2-بنجاح-1074672038.html
مصر تطلق قمرها الصناعي "حورس 2" بنجاح
مصر تطلق قمرها الصناعي "حورس 2" بنجاح
نجحت مصر في إطلاق قمرها الصناعي "حورس 2"، صباح اليوم الاثنين، من الصين، حسبما ذكر شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T10:16+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن صدقي تفاصيل إطلاق القمر الصناعي "حورس 2"، موضحًا أنه جزء من كوكبة أقمار صناعية "حورس"، حيث تم إطلاق القمر حورس 1 في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.وأضاف صدقي ان الأقمار الصناعية حورس تقع في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، كما أن تطوير الأقمار من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار تم بمشاركة كاملة بين مجموعة من المهندسين المصريين والصينيين.ولفت المسؤول المصري إلى أن بلاده تحقق أحد الأهداف الرئيسة لها في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وهو ما تم تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع دولة الصين".وتابع صدقي أن الأقمار الصناعية حورس 1 وحورس 2 متخصصة في الاستشعار عن بُعد، إذ يوجد على متنيهما كاميرا تصوير متعددة الأطياف عالية الدقة، تلتقط صور عالية الدقة لفهم البيئة التي نعيش فيها وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية والمادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.واختتم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية تصريحاته بأن التصوير العالي الدقة يرشد إلى أماكن الثروات المعدنية الموجودة لدينا وتعظيم الاستفادة منها ودراسة الأجواء المناخية المختلفة في جميع أنحاء القطر المصري، كذلك تحديد أفضل المحاصيل الزراعية ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الصين-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-جديد-1073940809.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصين, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصين, الأخبار
مصر تطلق قمرها الصناعي "حورس 2" بنجاح
تابعنا عبر
نجحت مصر في إطلاق قمرها الصناعي "حورس 2"، صباح اليوم الاثنين، من الصين، حسبما ذكر شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
ونقل موقع
"مصراوي" عن صدقي تفاصيل إطلاق القمر الصناعي "حورس 2"، موضحًا أنه جزء من كوكبة أقمار صناعية "حورس"، حيث تم إطلاق القمر حورس 1 في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف صدقي ان الأقمار الصناعية حورس تقع في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، كما أن تطوير الأقمار من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار تم بمشاركة كاملة بين مجموعة من المهندسين المصريين والصينيين.
ولفت المسؤول المصري إلى أن بلاده تحقق أحد الأهداف الرئيسة لها في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وهو ما تم تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع دولة الصين".
وتابع صدقي أن الأقمار الصناعية حورس 1 وحورس 2 متخصصة في الاستشعار عن بُعد، إذ يوجد على متنيهما كاميرا تصوير متعددة الأطياف
عالية الدقة، تلتقط صور عالية الدقة لفهم البيئة التي نعيش فيها وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية والمادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
واختتم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية تصريحاته بأن التصوير العالي الدقة يرشد إلى أماكن الثروات المعدنية الموجودة لدينا وتعظيم الاستفادة منها ودراسة الأجواء المناخية المختلفة في جميع أنحاء القطر المصري، كذلك تحديد أفضل المحاصيل الزراعية ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.