https://sputnikarabic.ae/20230313/مغني-راب-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة-أمام-أعين-جمهوره-فيديو-1074689476.html
مغني راب يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين جمهوره... فيديو
مغني راب يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين جمهوره... فيديو
لقي مغني راب شهير حتفه، على المسرح مباشرة أمام أعين جمهوره خلال حفل أحياه في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T14:52+0000
2023-03-13T14:52+0000
2023-03-13T14:52+0000
منوعات
جنوب أفريقيا
موت
مغني
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وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي المغني أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان "ألترا ميوزك" في جنوب أفريقيا.وأعلن عن وفاة المغني البالغ من العمر 28 عاما أمام بعد نقله إلى المستشفى، وتقول بعض التقارير إنه أصيب بنوبة قلبية.وحققت أغاني الفنان "كوستاتيتش" الصاعد، مشاهدات كبيرة بلغت نحو 45 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
جنوب أفريقيا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, جنوب أفريقيا, موت, مغني
منوعات, جنوب أفريقيا, موت, مغني
مغني راب يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين جمهوره... فيديو
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لقي مغني راب شهير حتفه، على المسرح مباشرة أمام أعين جمهوره خلال حفل أحياه في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي المغني أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.
وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان "ألترا ميوزك" في جنوب أفريقيا.
وأعلن عن وفاة المغني البالغ من العمر 28 عاما أمام بعد نقله إلى المستشفى، وتقول بعض التقارير إنه أصيب بنوبة قلبية.
وحققت أغاني الفنان "كوستاتيتش" الصاعد، مشاهدات كبيرة بلغت نحو 45 مليون مشاهدة على "يوتيوب".