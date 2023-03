مغني راب يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين جمهوره... فيديو

🔴🇿🇦Le rappeur sud-africain Costa Titch est décédé samedi d'un arrêt cardiaque. En pleine prestation, l'artiste de 27 ans est tombé une première fois, et s'est relevé grâce à l'un de ses collègues. Quelques secondes plus tard, il va s'effondrer pour cette fois ne plus se relever. pic.twitter.com/HZNBiC0z10