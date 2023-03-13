https://sputnikarabic.ae/20230313/من-الفشل-الكبدي-إلى-الوفاة-خبراء-يحذرون-من-أمراض-خطيرة-ناجمة-عن-تناول-الخبز-المتعفن-1074654450.html

من الفشل الكبدي إلى الوفاة.. خبراء يحذرون من أمراض خطيرة ناجمة عن تناول الخبز المتعفن

من الفشل الكبدي إلى الوفاة.. خبراء يحذرون من أمراض خطيرة ناجمة عن تناول الخبز المتعفن

لدينا جميعا مواد غذائية تجاوزت تاريخ صلاحيتها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالخبز المتعفن، هل لا يزال بإمكانك تناوله؟. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T07:37+0000

2023-03-13T07:37+0000

2023-03-13T07:37+0000

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يصبح الخبز متعفنا لأنه يوفر مصدرا جيدا للغذاء لبعض أنواع الفطريات. عادة ما يكون الهواء مليئا بجراثيم العفن الصغيرة، وفي ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تستقر على أي مادة عضوية تقريبا وتبدأ في هضمها.في الخبز، تعمل هذه الإنزيمات على تكسير جدران خلايا المادة العضوية التي يتكون منها الرغيف، وتطلق مركبات سهلة الهضم، وبسيطة جزيئيا. هكذا يصبح الخبز متعفنا.على عكس البكتيريا، يتكون العفن من خلايا مرئية للعين المجردة مع وجود جراثيم بنفس لونه، مما يسهل لحسن الحظ اكتشافه وبالتالي تجنبه.قد يميل الكثيرون إلى إزالة جزء العفن والابتلاع، لكن الخبراء يحذرون من أن ذلك قد يكون خطوة خاطئة، وفق صحيفة "ذا صن".تنصح دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية بالتخلص من الرغيف بالكامل بدلا من استهلاكه إذا كان العفن مرئيا.وتقول إن "هناك عدد قليل من العفن، في الظروف المناسبة، ينتج السموم الفطرية، وهي مواد سامة يمكن أن تجعلك مريضا".وقال الخبراء إن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض بعد تناول طعام متعفن هم الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.وقال خبير العفن الدكتور باتريك هيكي لبي بي سي: "كقاعدة عامة، تخترق مستعمرة العفن التي يبلغ قطرها 1 سم على السطح عمق 1 سم في الطعام (..) النظم البيئية تعتمد على الفطريات لتفكيك المواد العضوية، وبدونها سنغرق في نفاياتنا".ما يمكن أن يفعله العفن لجسمكيقول الدكتور هيكي: نظرا لأن العفن لا يشبه البكتيريا، فإنه "يميل إلى عدم التسبب في تسمم غذائي مفاجئ (..) لكنه لا يزال يجعل الشخص مريضا بشدة بسبب وجود السموم الفطرية".تحذر وكالة معايير الغذاء (FSA) في المملكة المتحدة من أن الخبز المتعفن هو نوع من الأطعمة المسامية ويمكن أن يكون ملوثا تحت السطح.وتضيف: "تسبب بعض أنواع العفن الحساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي".تشرح منظمة الصحة العالمية (WHO) أن السموم الفطرية هي سموم تحدث بشكل طبيعي تنتجها أنواع معينة موجودة في الطعام.وتضيف: "يمكن أن تسبب السموم الفطرية مجموعة متنوعة من الآثار الصحية الضارة وتشكل خطرا صحيا خطيرا على كل من البشر والماشية. يمكن أن يحتوي الخبز المتعفن على عدة أنواع مختلفة من الفطريات وهذا مجرد غيض من فيض".وحذر الدكتور هيكي من أنه "إذا تم استهلاك كمية كبيرة من العفن السام، فقد يتسبب ذلك في ظهور أعراض معدية معوية وآثار أكثر خطورة، بما في ذلك الفشل الكبدي أو الكلوي والوفاة".حذر الخبراء سابقا من أن العفن يمكن أن يسبب أيضا مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى. وهذا يشمل انكماش الخصيتين الذي يؤدي إلى المشاكل الهرمونية التي يمكن أن يخلقها العفن.في النساء، يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة إلى زيادة الوزن، وفقا للصيدلاني عباس كناني، الخبير في Chemist Click.يمكن أن يتأثر هرمون اللبتين، وهو هرمون ينظم الشهية، بالعفن.وفقًا للدكتورة سوزان تانر، طبيبة الأسرة وخبيرة العفن في الولايات المتحدة، فإن المواد الغامضة تحفز استجابة الجسم الالتهابية التي تمنع مستقبلات اللبتين في الجسم.وأوضحت أن هذا الخلل في هرمون اللبتين يقلل من التمثيل الغذائي ويحفز الجوع مما يؤدي إلى زيادة الوزن.إذا كنت تعاني من الرطوبة والعفن في منزلك، فمن المرجح أن تكون مصابا بعدوى الجهاز التنفسي.تقول ثورون جوفيند، رئيسة مجلس الصيدلة الإنجليزية التابع للجمعية الصيدلانية الملكية (RPS): "يمكن أن يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية تجاه هذه المشكلات من غيرهم".وتضيف: "أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك كبار السن والرضع والأطفال هم أكثر عرضة للإصابة".

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