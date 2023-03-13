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موريتانيا... الرئيس محمد الغزواني يقرر حل البرلمان
موريتانيا... الرئيس محمد الغزواني يقرر حل البرلمان
وقع الرئيس الموريتاني، محمد الغزواني، مرسوما بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابة والمحلية المقررة في 13 مايو /آيار المقبل. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:14+0000
2023-03-13T13:14+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن "رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الإطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو/ تموز1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يرسـم: حل الجمعية الوطنية".وحسب وسائل إعلام محلية، يتوقع أن تصادق الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي سيوقعه الوزير الأول محمد ولد بلال.وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة الموريتانية انعقاد الانتخابات النيابية والمحلية في 13 مايو/ أيار المقبل.كما أوضحت أن الحملات الانتخابية تبدأ في 28 أبريل/ نيسان المقبل عند الساعة صفر، وتختتم في 11 مايو 2023 عند منتصف الليل.
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-موريتانيا-يجري-تعديلا-جزئيا-على-الحكومة-1067408975.html
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العالم العربي, موريتانيا, البرلمان, حل
العالم العربي, موريتانيا, البرلمان, حل

موريتانيا... الرئيس محمد الغزواني يقرر حل البرلمان

13:14 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMED OULD ELHADJالبرلمان الموريتاني
البرلمان الموريتاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMED OULD ELHADJ
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وقع الرئيس الموريتاني، محمد الغزواني، مرسوما بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابة والمحلية المقررة في 13 مايو /آيار المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن "رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الإطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو/ تموز1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يرسـم: حل الجمعية الوطنية".
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وحسب وسائل إعلام محلية، يتوقع أن تصادق الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي سيوقعه الوزير الأول محمد ولد بلال.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة الموريتانية انعقاد الانتخابات النيابية والمحلية في 13 مايو/ أيار المقبل.
كما أوضحت أن الحملات الانتخابية تبدأ في 28 أبريل/ نيسان المقبل عند الساعة صفر، وتختتم في 11 مايو 2023 عند منتصف الليل.
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