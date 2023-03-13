https://sputnikarabic.ae/20230313/موريتانيا-تنفي-وجود-أي-اتصالات-للتطبيع-مع-إسرائيل-فيديو-1074697022.html
موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع إسرائيل... فيديو
موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع إسرائيل... فيديو
أكدت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي اتصالات للتطبيع مع إسرائيل، حسب ما روّجت له وسائل إعلام إسرائيلية. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T17:57+0000
2023-03-13T17:57+0000
2023-03-13T17:57+0000
العالم العربي
تطبيع العلاقات
موريتانيا
إسرائيل
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وقال الناطق الرسمي للحكومة الموريتانية النافي ولد أشروقة في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط: "ليست لدينا علاقات مع إسرائيل. ولا تربطنا أي اتصالات بها".وسبق لموريتانيا أن أعلنت تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1999، في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع.لكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قام بتجميد هذه العلاقات عام 2009، ردّا على الهجمات الإسرائيلي ضد قطاع غزة. قبل أن يعلن في 2010 عن قطع العلاقات معها بشكل نهائي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, تطبيع العلاقات, موريتانيا, إسرائيل
العالم العربي, تطبيع العلاقات, موريتانيا, إسرائيل
موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع إسرائيل... فيديو
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أكدت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي اتصالات للتطبيع مع إسرائيل، حسب ما روّجت له وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي للحكومة الموريتانية النافي ولد أشروقة في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط: "ليست لدينا علاقات مع إسرائيل. ولا تربطنا أي اتصالات بها".
وسبق لموريتانيا أن أعلنت تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1999، في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع.
لكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قام بتجميد هذه العلاقات عام 2009، ردّا على الهجمات الإسرائيلي ضد قطاع غزة. قبل أن يعلن في 2010 عن قطع العلاقات معها بشكل نهائي.