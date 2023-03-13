https://sputnikarabic.ae/20230313/موسكو-الدبلوماسية-تواجه-مهمة-قديمة-جديدة-متمثلة-بمنع-نشوب-حرب-نووية-1074688186.html

موسكو: الدبلوماسية تواجه مهمة "قديمة جديدة" متمثلة بمنع نشوب حرب نووية

موسكو: الدبلوماسية تواجه مهمة "قديمة جديدة" متمثلة بمنع نشوب حرب نووية

أعلن مدير قسم تخطيط السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي دروبينين، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية تواجه الآن مهمة "قديمة جديدة"، وهي منع نشوب حرب... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T14:49+0000

2023-03-13T14:49+0000

2023-03-13T14:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال دروبينين، في مقابلة مع مجلة "مشاكل الاستراتيجية الوطنية": "لا يمكن الحد من إمكانية الصراع وبناء هيكل أمني أكثر استقرارًا إلا إذا تخلت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها المراهنة على هيمنة القوة، وإدراكهم أن لا يوجد بديل للتعايش السلمي والتعاون المتكافئ، بما في ذلك مع روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وسوريا وكوبا وفنزويلا. ولن يكون من السهل تحقيق ذلك. حتى الآن، الظروف الجيوسياسية لا تساعد لهذا".ووفقاً له، يجب على الجميع الفهم أنه لا يوجد في الحرب النووية رابحون أو خاسرون، ولا ينبغي إطلاقها أبدًا، وبالتالي تواجه الدبلوماسية مهمة "قديمة جديدة"، وهي منع تصعيد الموقف.وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه لا توجد تغييرات في وثائق العقيدة الروسية في مجال الردع النووي، لكن المخاطر تتزايد، والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن موسكو تدعو واشنطن إلى "التفكير" وموازنة الموقف.كما أوضحت الخارجية الروسية أنه وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوة الردع النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان أو في حال تهديد لوجود الدولة.ووفقاً للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا للسلاح النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان أو في حال تهديد لوجود الدولة.

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