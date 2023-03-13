https://sputnikarabic.ae/20230313/موسكو-لا-نعارض-تمديد-مبادرة-البحر-الأسود-ولكن-هذه-المرة-لمدة-60-يوما-فقط--1074694882.html

موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط

موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 60 يوما... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T16:04+0000

2023-03-13T16:04+0000

2023-03-13T16:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

صفقة انتقال

حبوب

البحر الأسود

تمديد

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وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".وأشار نائب وزير الخارجية الروسي أنه سيتم تحديد موقف موسكو اللاحق بشأن "صفقة الحبوب" اعتمادا على التقدم الحقيقي في تطبيع الصادرات الزراعية الروسية.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

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روسيا, صفقة انتقال, حبوب, البحر الأسود, تمديد