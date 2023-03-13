https://sputnikarabic.ae/20230313/موسكو-لا-نعارض-تمديد-مبادرة-البحر-الأسود-ولكن-هذه-المرة-لمدة-60-يوما-فقط--1074694882.html
موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط
موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 60 يوما... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T16:04+0000
2023-03-13T16:04+0000
2023-03-13T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صفقة انتقال
حبوب
البحر الأسود
تمديد
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وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".وأشار نائب وزير الخارجية الروسي أنه سيتم تحديد موقف موسكو اللاحق بشأن "صفقة الحبوب" اعتمادا على التقدم الحقيقي في تطبيع الصادرات الزراعية الروسية.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الأمم-المتحدة-المباحثات-المقبل-بين-الأمم-المتحدة-وروسيا-ستعقد-على-مستوى-رفيع--1074454492.html
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روسيا, صفقة انتقال, حبوب, البحر الأسود, تمديد
روسيا, صفقة انتقال, حبوب, البحر الأسود, تمديد
موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط
16:04 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 16:26 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 60 يوما فقط.
وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".
وأضاف: "الجانب الروسي، مشيرا إلى طبيعة "الحزمة" لاتفاقيات اسطنبول التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لا يعترض على تمديد آخر لـ" مبادرة البحر الأسود" بعد انتهاء المدة الثانية في 18 مارس، ولكن فقط لمدة 60 يوما".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي أنه سيتم تحديد موقف موسكو اللاحق بشأن "صفقة الحبوب" اعتمادا على التقدم الحقيقي في تطبيع الصادرات الزراعية الروسية.
"سيتم تحديد موقفنا الإضافي اعتمادًا على التقدم الحقيقي - ليس بالكلمات، ولكن بالأفعال - نحو تطبيع صادراتنا الزراعية، بما في ذلك المدفوعات المصرفية ولوجستيات النقل والتأمين وإلغاء تجميد الأنشطة المالية وتوريد الأمونيا من خلال خط أنابيب تولياتي- أوديسا".
نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي فيرشينين
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.