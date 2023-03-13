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https://sputnikarabic.ae/20230313/ميشيل-يوه-أول-امرأة-آسيوية-تفوز-بأوسكار-أفضل-ممثلة-1074652319.html
ميشيل يوه أول امرأة آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة
ميشيل يوه أول امرأة آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة
فازت الممثلة الماليزية، ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم " 'Everything Everywhere All at Once" "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، لتصبح أول امرأة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T04:23+0000
2023-03-13T04:23+0000
جائزة أوسكار
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فيلم
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وتجسد يوه في الفيلم دور مالكة مغسلة صينية أمريكية تعيش أزمة أسرية.وحصد ذات الفيلم جائزة أوسكار أفضل فيلم، والتي أعلن عنها في حفل الجوائز في لوس أنجلوس، أمس الأحد.كما حصد مخرجا الفيلم، دانيال كوان ودانيال شاينرت جائزة أوسكار أفضل مخرج.وهذا هو الفوز الأول بجائزة أوسكار لكوان وشاينرت اللذين أصبحا صديقين خلال فترة الجامعة ويعرفان معا باسم ذا دانيالز.بينما فاز الممثل الأمريكي براندن فرايزر، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "The Whale".
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جائزة أوسكار, فن, أخبار فن, فيلم
جائزة أوسكار, فن, أخبار فن, فيلم

ميشيل يوه أول امرأة آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة

04:23 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONميشيل يوه أول امرأة آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة 13 مارس 2023
ميشيل يوه أول امرأة آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة 13 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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فازت الممثلة الماليزية، ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم " 'Everything Everywhere All at Once" "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، لتصبح أول امرأة آسيوية تفوز في هذه الفئة.
وتجسد يوه في الفيلم دور مالكة مغسلة صينية أمريكية تعيش أزمة أسرية.
وحصد ذات الفيلم جائزة أوسكار أفضل فيلم، والتي أعلن عنها في حفل الجوائز في لوس أنجلوس، أمس الأحد.
كما حصد مخرجا الفيلم، دانيال كوان ودانيال شاينرت جائزة أوسكار أفضل مخرج.
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وهذا هو الفوز الأول بجائزة أوسكار لكوان وشاينرت اللذين أصبحا صديقين خلال فترة الجامعة ويعرفان معا باسم ذا دانيالز.
بينما فاز الممثل الأمريكي براندن فرايزر، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "The Whale".
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