https://sputnikarabic.ae/20230313/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-القرية-الخضراء-الأمريكية-شمال-شرق-سوريا-1074699397.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية شمال شرق سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية شمال شرق سوريا
أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية أن "القرية الخضراء " في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم صاروخي، مساء الإثنين، بسقوط صاروخين قرب قوات التحالف... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T21:38+0000
2023-03-13T21:38+0000
2023-03-13T21:38+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة المركزية: "في 13 آذار/مارس، الساعة 8:23 مساءً بالتوقيت المحلي في سوريا، سقط صاروخان بالقرب من قوات التحالف في القرية الخضراء بموقع دعم البعثة في شمال شرق سوريا".وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن "مقتل أو إصابة أي من القوات الأمريكية أو قوات التحالف ولم يكن هناك أي ضرر للبنية التحتية للتحالف أو معداته".ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي (اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20220825/هجوم-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-بسوريا-واشتعال-النيران-في-المنطقة-الخضراء-1066851795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية شمال شرق سوريا
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أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية أن "القرية الخضراء " في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم صاروخي، مساء الإثنين، بسقوط صاروخين قرب قوات التحالف الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة المركزية: "في 13 آذار/مارس، الساعة 8:23 مساءً بالتوقيت المحلي في سوريا، سقط صاروخان بالقرب من قوات التحالف في القرية الخضراء بموقع دعم البعثة في شمال شرق سوريا".
وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن "مقتل أو إصابة أي من القوات الأمريكية أو قوات التحالف
ولم يكن هناك أي ضرر للبنية التحتية للتحالف أو معداته".
ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي
(اللاشرعي)، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).
وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.