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https://sputnikarabic.ae/20230313/هل-يتوقف-الدولار-عن-كونه-العملة-الرائدة-في-العالم-خلال-25-عاما-1074687914.html
هل يتوقف الدولار عن كونه العملة الرائدة في العالم خلال 25 عاما؟
هل يتوقف الدولار عن كونه العملة الرائدة في العالم خلال 25 عاما؟
نشرت مؤسسة "غالوب" الدولية لاستطلاعات الرأي نتائج الاستطلاع في 64 دولة حول توقف الدولار عن كونه العملة الرائدة في العالم خلال الـ25 عامًا المقبلة. وترون في... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

هل يتوقف الدولار عن كونه العملة الرائدة في العالم خلال 25 عاما؟

14:28 GMT 13.03.2023
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نشرت مؤسسة "غالوب" الدولية لاستطلاعات الرأي نتائج الاستطلاع في 64 دولة حول توقف الدولار عن كونه العملة الرائدة في العالم خلال الـ25 عامًا المقبلة. وترون في المخطط المعلوماتي من فريق "سبوتنيك" ردود فعل المستطلعين.
هل سيتوقف الدولار عن كونه العملة الرائدة في العالم خلال 25 عامًا؟ - سبوتنيك عربي
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