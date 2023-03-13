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https://sputnikarabic.ae/20230313/وثيقة-الولايات-المتحدة-تخطط-لإنفاق-170-مليار-دولار-على-مشتريات-الأسلحة-في-2024--1074695892.html
وثيقة: الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار على مشتريات الأسلحة في 2024
وثيقة: الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار على مشتريات الأسلحة في 2024
تخطط الولايات المتحدة في السنة المالية 2024 لإنفاق 170 مليار دولار على شراء الأسلحة، وهو رقم قياسي تاريخي، وفق مشروع ميزانية البيت الأبيض لاحتياجات وزارة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T16:49+0000
2023-03-13T16:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البنتاغون في بيان "الميزانية تمول 170 مليار دولار فيما سيكون أكبر عملية استحواذ في التاريخ".بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مشروع ميزانية البنتاغون "استثمارا قياسيا" في أبحاث الأسلحة وتطويرها واختبارها بقيمة 145 مليار دولار.وكشفت وثيقة صدرت عن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن مقترحات الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2024.وتتضمن الوثيقة بنودًا للتغلب على الصين في المنافسة العالمية، ومواصلة دعم أوكرانيا.وجاء في الوثيقة: "مشروع الميزانية يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على أمن أمريكا، ويتضمن طلب استثمارات مهمة تهدف إلى تجاوز الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان غير المبرر من روسيا"، على حد تعبيرهم.وتتضمن ميزانية أمريكا 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2% عن مستويات عام 2023.وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230309/البيت-الأبيض-يكشف-عن-ميزانية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-لعام-2024-1074526433.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليح
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليح

وثيقة: الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار على مشتريات الأسلحة في 2024

16:49 GMT 13.03.2023
© AP Photo / Ted S. Warrenمروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Ted S. Warren
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تخطط الولايات المتحدة في السنة المالية 2024 لإنفاق 170 مليار دولار على شراء الأسلحة، وهو رقم قياسي تاريخي، وفق مشروع ميزانية البيت الأبيض لاحتياجات وزارة الدفاع.
وقال البنتاغون في بيان "الميزانية تمول 170 مليار دولار فيما سيكون أكبر عملية استحواذ في التاريخ".
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مشروع ميزانية البنتاغون "استثمارا قياسيا" في أبحاث الأسلحة وتطويرها واختبارها بقيمة 145 مليار دولار.
وكشفت وثيقة صدرت عن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن مقترحات الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2024.
وتتضمن الوثيقة بنودًا للتغلب على الصين في المنافسة العالمية، ومواصلة دعم أوكرانيا.
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
البيت الأبيض يكشف عن ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024
9 مارس, 19:33 GMT
وجاء في الوثيقة: "مشروع الميزانية يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على أمن أمريكا، ويتضمن طلب استثمارات مهمة تهدف إلى تجاوز الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان غير المبرر من روسيا"، على حد تعبيرهم.
وتتضمن ميزانية أمريكا 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2% عن مستويات عام 2023.
وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.
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