https://sputnikarabic.ae/20230313/وثيقة-الولايات-المتحدة-تخطط-لإنفاق-170-مليار-دولار-على-مشتريات-الأسلحة-في-2024--1074695892.html
وثيقة: الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار على مشتريات الأسلحة في 2024
وثيقة: الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار على مشتريات الأسلحة في 2024
تخطط الولايات المتحدة في السنة المالية 2024 لإنفاق 170 مليار دولار على شراء الأسلحة، وهو رقم قياسي تاريخي، وفق مشروع ميزانية البيت الأبيض لاحتياجات وزارة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T16:49+0000
2023-03-13T16:49+0000
2023-03-13T16:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
تسليح
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وقال البنتاغون في بيان "الميزانية تمول 170 مليار دولار فيما سيكون أكبر عملية استحواذ في التاريخ".بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مشروع ميزانية البنتاغون "استثمارا قياسيا" في أبحاث الأسلحة وتطويرها واختبارها بقيمة 145 مليار دولار.وكشفت وثيقة صدرت عن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن مقترحات الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2024.وتتضمن الوثيقة بنودًا للتغلب على الصين في المنافسة العالمية، ومواصلة دعم أوكرانيا.وجاء في الوثيقة: "مشروع الميزانية يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على أمن أمريكا، ويتضمن طلب استثمارات مهمة تهدف إلى تجاوز الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان غير المبرر من روسيا"، على حد تعبيرهم.وتتضمن ميزانية أمريكا 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2% عن مستويات عام 2023.وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230309/البيت-الأبيض-يكشف-عن-ميزانية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-لعام-2024-1074526433.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليح
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليح
وثيقة: الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 170 مليار دولار على مشتريات الأسلحة في 2024
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تخطط الولايات المتحدة في السنة المالية 2024 لإنفاق 170 مليار دولار على شراء الأسلحة، وهو رقم قياسي تاريخي، وفق مشروع ميزانية البيت الأبيض لاحتياجات وزارة الدفاع.
وقال البنتاغون في بيان "الميزانية تمول 170 مليار دولار فيما سيكون أكبر عملية استحواذ في التاريخ".
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مشروع ميزانية البنتاغون "استثمارا قياسيا" في أبحاث الأسلحة وتطويرها واختبارها بقيمة 145 مليار دولار.
وكشفت وثيقة صدرت عن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن مقترحات الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2024.
وتتضمن الوثيقة بنودًا للتغلب على الصين في المنافسة العالمية، ومواصلة دعم أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة: "مشروع الميزانية يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على أمن أمريكا، ويتضمن طلب استثمارات مهمة تهدف إلى تجاوز الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان غير المبرر من روسيا"، على حد تعبيرهم.
وتتضمن ميزانية أمريكا 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2% عن مستويات عام 2023.
وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.