https://sputnikarabic.ae/20230313/-الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا--1074699816.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T22:52+0000
2023-03-13T22:52+0000
2023-03-14T00:18+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار كوريا
بحر اليابان
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".وذكرت الوكالة، في وقت لاحق، أنه تم إطلاق صاروخ كوري شمالي آخر، مشيرة إلى أن كلا الصاروخين الباليستيين "قصيرا المدى".وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم 13 مارس/آذار عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.وهذا الأسبوع توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ"والأسبوع الماضي، تفقد زعيم كوريا الشمالية "تدريبات هجومية على النيران" تحاكي هجومها على مطار العدو، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيشها.
https://sputnikarabic.ae/20230312/بعد-إعلان-واشنطن-وسيئول-بدء-مناورات-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخي-كروز-من-غواصة-1074650835.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار كوريا, بحر اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار كوريا, بحر اليابان, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
22:52 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 00:18 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوكالة في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".
وذكرت الوكالة، في وقت لاحق، أنه تم إطلاق صاروخ كوري شمالي آخر، مشيرة إلى أن كلا الصاروخين الباليستيين "قصيرا المدى".
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم 13 مارس/آذار عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.
يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي"
لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.
وهذا الأسبوع توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.
وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية
في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ"
والأسبوع الماضي، تفقد زعيم كوريا الشمالية "تدريبات هجومية على النيران" تحاكي هجومها على مطار العدو
، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيشها.