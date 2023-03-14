https://sputnikarabic.ae/20230314/إعصار-فريدي-يقتل-190-شخصا-ويصيب-584-في-مالاوي-1074740192.html
إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي
إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي
أعلنت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في مالاوي، تلقيها تقارير أولية حول الأضرار الناجمة عن إعصار "فريدي" المداري الذي ضرب أجزاء من البلاد. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T16:40+0000
2023-03-14T16:40+0000
2023-03-14T16:40+0000
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070019003_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9e2bdbf55c9fe2eaf2cd800ef967b638.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، والأضرار الناجمة عن الرياح القوية في 12 منطقة بينها مقاطعة بلانتيري، وزومبا، ومدن نسانغي وفالومبي، وثيولو، ومولانغي.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.وبحسب البيان، بلغ عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت أمس، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.وبدأ إعصار "فريدي" يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/السفارة-القطرية-في-الفلبين-تحذر-رعاياها-من-إعصار-بايج--نالجي-القوي-1069597122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070019003_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_29f7f3a2ccd2b1692a9a12474fa7f583.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في مالاوي، تلقيها تقارير أولية حول الأضرار الناجمة عن إعصار "فريدي" المداري الذي ضرب أجزاء من البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، والأضرار الناجمة عن الرياح القوية
في 12 منطقة بينها مقاطعة بلانتيري، وزومبا، ومدن نسانغي وفالومبي، وثيولو، ومولانغي.
29 أكتوبر 2022, 09:23 GMT
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع عدد ضحايا الإعصار
إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.
وبحسب البيان، بلغ عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.
ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.
وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت أمس، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.
وبدأ إعصار "فريدي" يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.