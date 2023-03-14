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https://sputnikarabic.ae/20230314/إعصار-فريدي-يقتل-190-شخصا-ويصيب-584-في-مالاوي-1074740192.html
إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي
إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي
أعلنت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في مالاوي، تلقيها تقارير أولية حول الأضرار الناجمة عن إعصار "فريدي" المداري الذي ضرب أجزاء من البلاد. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T16:40+0000
2023-03-14T16:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، والأضرار الناجمة عن الرياح القوية في 12 منطقة بينها مقاطعة بلانتيري، وزومبا، ومدن نسانغي وفالومبي، وثيولو، ومولانغي.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.وبحسب البيان، بلغ عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت أمس، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.وبدأ إعصار "فريدي" يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم

إعصار "فريدي" يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي

16:40 GMT 14.03.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwellإعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أعلنت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في مالاوي، تلقيها تقارير أولية حول الأضرار الناجمة عن إعصار "فريدي" المداري الذي ضرب أجزاء من البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، والأضرار الناجمة عن الرياح القوية في 12 منطقة بينها مقاطعة بلانتيري، وزومبا، ومدن نسانغي وفالومبي، وثيولو، ومولانغي.
أطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
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وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.
وبحسب البيان، بلغ عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.
ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.
وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت أمس، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.
وبدأ إعصار "فريدي" يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.
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