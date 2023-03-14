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إعصار قمعي ضخم يضرب السعودية... فيديو
إعصار قمعي ضخم يضرب السعودية... فيديو
ضرب إعصار ضخم صحراء مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، ما أثار قلقا بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T09:16+0000
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إعصارا قمعيا ضخما يضرب شمال مدينة الطائف في السعودية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة ابتلاع حلقة الإعصار لما في طريقه، ما أثار هلعا كبيرا.يذكر أن الإعصار القمعي يعرف بأنه عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار، تتشكل نتيجة لشدة الاضطرابات الجوية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو, الأخبار, العالم العربي

إعصار قمعي ضخم يضرب السعودية... فيديو

09:16 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / Khaled Desoukiسباق الجمال في صحراء سيناء، جنوب مصر 12 سبتمبر 2020
سباق الجمال في صحراء سيناء، جنوب مصر 12 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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ضرب إعصار ضخم صحراء مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، ما أثار قلقا بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إعصارا قمعيا ضخما يضرب شمال مدينة الطائف في السعودية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة ابتلاع حلقة الإعصار لما في طريقه، ما أثار هلعا كبيرا.
يذكر أن الإعصار القمعي يعرف بأنه عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار، تتشكل نتيجة لشدة الاضطرابات الجوية.
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