https://sputnikarabic.ae/20230314/إعلام-ترتيبات-لعقد-قمة-أمنية-في-شرم-الشيخ-لخفض-التوتر-في-فلسطين-1074745842.html
إعلام: ترتيبات لعقد قمة أمنية في شرم الشيخ لخفض التوتر في فلسطين
إعلام: ترتيبات لعقد قمة أمنية في شرم الشيخ لخفض التوتر في فلسطين
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اتصالات تجري في الأيام الأخيرة من أجل ترتيب قمة أمنية جديدة في شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، على غرار قمة العقبة... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T20:27+0000
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القدس – سبوتنيك. وقالت هيئة البث إن "المساعي تتواصل لترتيب قمة بمشاركة فلسطينية، إسرائيلية ورعاية مصرية – أردنية وأمريكية".وذكرت أن "هذه المساعي تصب في إطار مضاعفة الجهود من أجل تخفيض التوتر في الأراضي الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان والأعياد اليهودية".وبحسب هيئة البث فإن "الهدف هو التأكيد من جديد على تفاهمات (قمة العقبة) بعد أن تنصل الوزيران الإسرائيليان بتسليئيل سموطريتش، وإيتمار بن غفير منها"، وإعلان الأخير إن "ما تم في الأردن سيبقى في الأردن".وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الأردن-يحذر-من-التصعيد-الإسرائيلي-المتواصل-في-فلسطين-1074455976.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الأخبار, مصر
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الأخبار, مصر
إعلام: ترتيبات لعقد قمة أمنية في شرم الشيخ لخفض التوتر في فلسطين
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اتصالات تجري في الأيام الأخيرة من أجل ترتيب قمة أمنية جديدة في شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، على غرار قمة العقبة الأردنية، بمشاركة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والأردن، والولايات المتحدة، ومصر.
القدس – سبوتنيك. وقالت هيئة البث إن "المساعي تتواصل لترتيب قمة بمشاركة فلسطينية، إسرائيلية ورعاية مصرية – أردنية وأمريكية".
وذكرت أن "هذه المساعي تصب في إطار مضاعفة الجهود من أجل تخفيض التوتر في الأراضي الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان
والأعياد اليهودية".
وبحسب هيئة البث فإن "الهدف هو التأكيد من جديد على تفاهمات (قمة العقبة) بعد أن تنصل الوزيران الإسرائيليان بتسليئيل سموطريتش، وإيتمار بن غفير منها"، وإعلان الأخير إن "ما تم في الأردن سيبقى في الأردن".
وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا
من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.