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إعلام لبناني: الدولار يتخطى حاجز الـ100 ألف ليرة في السوق الموازية لأول مرة
إعلام لبناني: الدولار يتخطى حاجز الـ100 ألف ليرة في السوق الموازية لأول مرة
سجل سعر صرف الليرة في لبنان، اليوم الثلاثاء، "أكبر انهيار له مع تخطي سعر صرف الدولار الواحد الـ 100 ألف ليرة". 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T10:14+0000
2023-03-14T10:14+0000
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وأظهرت التطبيقات، التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، أن "سعر صرف الدولار سجل 100500 ليرة للبيع و100000 ليرة للشراء، وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة الـ20 ألف ليرة منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري.وتمر العملة اللبنانية بسلسلة من التدهور على مدار أربع سنوات. فقد كان السعر الرسمي لليرة يبلغ 1520 ليرة للدولار، وهو سعر بقي ثابتاً ومعتمداً لسنوات طويلة، إلا أن العملة اللبنانية سلكت مسارها الانحداري منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.يأتي ذلك في وقت تتجه المصارف الخاصة في لبنان إلى استئناف إضرابها المفتوح بدءا من اليوم الثلاثاء.وتشير مصادر "جمعية المصارف" إلى أن الحكومة لم تتمكن من البت بالادعاءات القضائية بحقها، ما يؤثر على عملها بشكل منتظم.في المقابل، بدأ مصرفيون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي إلى التلميح بإمكانية إقفال بعض المصارف أبوابها بشكل نهائي، نتيجة تقلص أرصدتها الموجودة في المصارف الخارجية وعدم قدرتها على تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى فروعها الموجودة في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230308/لبنان-البنوك-ليست-لديها-سيولة-كافية-للسداد-للمودعين-1074471785.html
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أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, العالم العربي

إعلام لبناني: الدولار يتخطى حاجز الـ100 ألف ليرة في السوق الموازية لأول مرة

10:14 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDالدولار الواحد يتخطى حاجز 100 ألف ليرة لبناني في السوق الموازية لأول مرة
الدولار الواحد يتخطى حاجز 100 ألف ليرة لبناني في السوق الموازية لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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سجل سعر صرف الليرة في لبنان، اليوم الثلاثاء، "أكبر انهيار له مع تخطي سعر صرف الدولار الواحد الـ 100 ألف ليرة".
وأظهرت التطبيقات، التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، أن "سعر صرف الدولار سجل 100500 ليرة للبيع و100000 ليرة للشراء، وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة الـ20 ألف ليرة منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري.
وتمر العملة اللبنانية بسلسلة من التدهور على مدار أربع سنوات. فقد كان السعر الرسمي لليرة يبلغ 1520 ليرة للدولار، وهو سعر بقي ثابتاً ومعتمداً لسنوات طويلة، إلا أن العملة اللبنانية سلكت مسارها الانحداري منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.
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يأتي ذلك في وقت تتجه المصارف الخاصة في لبنان إلى استئناف إضرابها المفتوح بدءا من اليوم الثلاثاء.
وتشير مصادر "جمعية المصارف" إلى أن الحكومة لم تتمكن من البت بالادعاءات القضائية بحقها، ما يؤثر على عملها بشكل منتظم.
في المقابل، بدأ مصرفيون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي إلى التلميح بإمكانية إقفال بعض المصارف أبوابها بشكل نهائي، نتيجة تقلص أرصدتها الموجودة في المصارف الخارجية وعدم قدرتها على تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى فروعها الموجودة في لبنان.
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