https://sputnikarabic.ae/20230314/الأردن-هل-خاض-باسم-عوض-الله-المتهم-بـ-إثارة-الفتنة-إضرابا-عن-الطعام؟-1074705753.html

الأردن... هل خاض باسم عوض الله المتهم بـ "إثارة الفتنة" إضرابا عن الطعام؟

الأردن... هل خاض باسم عوض الله المتهم بـ "إثارة الفتنة" إضرابا عن الطعام؟

كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة ما أثير حول الحالة الصحية لباسم عوض الله المواطن الأمريكي من أصول أردنية "المدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن"، وما إن... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T07:53+0000

2023-03-14T07:53+0000

2023-03-14T07:53+0000

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وقال مسؤول أمني أردني لشبكة "سي إن إن" إن عوض الله "يتمتع بصحة جيدة"، واصفًا الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بـ"غير الدقيقة".وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عوض الله نقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج بناء على توصية الفريق الطبي، إلا أنه خرج لاحقًا بعد تحسن حالته الصحية.وأضاف: "عوض الله في حالة جيدة، ويشرب السوائل بانتظام".وأشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تتطلب إخطار السفارة المعنية إذا كان المحتجز يحمل جنسية مزدوجة، حيث أن عوض الله أردني الجنسية أولاً وقبل كل شيء".وأضاف: "مع ذلك، وبصفته حاملا للجنسية الأمريكية، فإن القانون يسمح لعوض الله الحق في مقابلة القنصل الأمريكي الذي زاره اليوم (أمس) الاثنين" .واعتُقل باسم عوض الله، في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة".وبحسب السلطات الأردنية، فإن عوض الله تورط في محاولة قادها الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني لـ"زعزعة استقرار" المملكة.لكن ممثلي عوض الله الذي سبق وعمل مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصفوا تلك الاتهامات بأنها "ملفقة"، كما نفى الأمير حمزة هذه المزاعم.وأرسلت الرياض وفدا إلى الأردن بعد اعتقال عوض الله على رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غير أن الحكومتين السعودية والأردنية نفتا أن يكون الاجتماع مرتبطًا باعتقاله.

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