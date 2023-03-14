عربي
دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230314/الأردن-هل-خاض-باسم-عوض-الله-المتهم-بـ-إثارة-الفتنة-إضرابا-عن-الطعام؟-1074705753.html
الأردن... هل خاض باسم عوض الله المتهم بـ "إثارة الفتنة" إضرابا عن الطعام؟
الأردن... هل خاض باسم عوض الله المتهم بـ "إثارة الفتنة" إضرابا عن الطعام؟
كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة ما أثير حول الحالة الصحية لباسم عوض الله المواطن الأمريكي من أصول أردنية "المدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن"، وما إن... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:53+0000
2023-03-14T07:53+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
أخبار الأردن
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0c/1049554896_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c840a153e4b6916b6ec9a5e363a24a78.jpg
وقال مسؤول أمني أردني لشبكة "سي إن إن" إن عوض الله "يتمتع بصحة جيدة"، واصفًا الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بـ"غير الدقيقة".وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عوض الله نقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج بناء على توصية الفريق الطبي، إلا أنه خرج لاحقًا بعد تحسن حالته الصحية.وأضاف: "عوض الله في حالة جيدة، ويشرب السوائل بانتظام".وأشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تتطلب إخطار السفارة المعنية إذا كان المحتجز يحمل جنسية مزدوجة، حيث أن عوض الله أردني الجنسية أولاً وقبل كل شيء".وأضاف: "مع ذلك، وبصفته حاملا للجنسية الأمريكية، فإن القانون يسمح لعوض الله الحق في مقابلة القنصل الأمريكي الذي زاره اليوم (أمس) الاثنين" .واعتُقل باسم عوض الله، في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة".وبحسب السلطات الأردنية، فإن عوض الله تورط في محاولة قادها الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني لـ"زعزعة استقرار" المملكة.لكن ممثلي عوض الله الذي سبق وعمل مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصفوا تلك الاتهامات بأنها "ملفقة"، كما نفى الأمير حمزة هذه المزاعم.وأرسلت الرياض وفدا إلى الأردن بعد اعتقال عوض الله على رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غير أن الحكومتين السعودية والأردنية نفتا أن يكون الاجتماع مرتبطًا باعتقاله.
https://sputnikarabic.ae/20220403/الأمير-الأردني-حمزة-بن-الحسين-يتخلى-عن-لقبه-1060806433.html
https://sputnikarabic.ae/20210712/وكالة-الكشف-عن-الرسائل-السرية-بين-الأمير-حمزة-وعوض-الله-وعلاقتها-بولي-العهد-السعودي-1049554925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0c/1049554896_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd70a97121b53b74da91273405538a5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان

الأردن... هل خاض باسم عوض الله المتهم بـ "إثارة الفتنة" إضرابا عن الطعام؟

07:53 GMT 14.03.2023
© AP Photo / Raad Adaylehباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق خلال المحاكمة في قضية الفتنة 13 يوليو 2021
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق خلال المحاكمة في قضية الفتنة 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة ما أثير حول الحالة الصحية لباسم عوض الله المواطن الأمريكي من أصول أردنية "المدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن"، وما إن كان قد دخل في إضراب عن الطعام.
وقال مسؤول أمني أردني لشبكة "سي إن إن" إن عوض الله "يتمتع بصحة جيدة"، واصفًا الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بـ"غير الدقيقة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عوض الله نقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج بناء على توصية الفريق الطبي، إلا أنه خرج لاحقًا بعد تحسن حالته الصحية.
وأضاف: "عوض الله في حالة جيدة، ويشرب السوائل بانتظام".
ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
3 أبريل 2022, 14:17 GMT
وأشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تتطلب إخطار السفارة المعنية إذا كان المحتجز يحمل جنسية مزدوجة، حيث أن عوض الله أردني الجنسية أولاً وقبل كل شيء".
وأضاف: "مع ذلك، وبصفته حاملا للجنسية الأمريكية، فإن القانون يسمح لعوض الله الحق في مقابلة القنصل الأمريكي الذي زاره اليوم (أمس) الاثنين" .
واعتُقل باسم عوض الله، في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة".
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق خلال المحاكمة في قضية الفتنة 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2021
وكالة: الكشف عن الرسائل السرية بين الأمير حمزة وعوض الله.. ولماذا ذكر بها ولي العهد السعودي؟
12 يوليو 2021, 22:17 GMT
وبحسب السلطات الأردنية، فإن عوض الله تورط في محاولة قادها الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني لـ"زعزعة استقرار" المملكة.
لكن ممثلي عوض الله الذي سبق وعمل مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصفوا تلك الاتهامات بأنها "ملفقة"، كما نفى الأمير حمزة هذه المزاعم.
وأرسلت الرياض وفدا إلى الأردن بعد اعتقال عوض الله على رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غير أن الحكومتين السعودية والأردنية نفتا أن يكون الاجتماع مرتبطًا باعتقاله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала