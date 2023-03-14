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https://sputnikarabic.ae/20230314/الأسد-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074742285.html
الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T17:47+0000
2023-03-14T18:04+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية لدى موسكو.وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.
https://sputnikarabic.ae/20230314/يجمع-نواب-وزراء-الخارجية-هل-يمهد-اجتماع-موسكو-إلى-لقاء-بشار-وأردوغان-1074740372.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

17:47 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 18:04 GMT 14.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربوتين والأسد يلتقيان في الكرملين
بوتين والأسد يلتقيان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية لدى موسكو.
وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.
ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
يجمع نواب وزراء الخارجية... هل يمهد اجتماع موسكو إلى لقاء الأسد وأردوغان؟
16:46 GMT
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.
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