https://sputnikarabic.ae/20230314/الأسد-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074742285.html
الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T17:47+0000
2023-03-14T17:47+0000
2023-03-14T18:04+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية لدى موسكو.وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.
https://sputnikarabic.ae/20230314/يجمع-نواب-وزراء-الخارجية-هل-يمهد-اجتماع-موسكو-إلى-لقاء-بشار-وأردوغان-1074740372.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
17:47 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 18:04 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا لدى دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية لدى موسكو.
وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.
ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان يوم غد الأربعاء اجتماعا في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.