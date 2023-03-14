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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث الجوي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث الجوي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستمر في التحليق فوق البحر الأسود، على الرغم من وقوع حادثة... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T19:17+0000
2023-03-14T19:18+0000
روسيا
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وقال كيربي للصحفيين: "نحن نحلق فوق هذا المجال الجوي منذ عام وسنواصل القيام بذلك، ولسنا بحاجة إلى تأكيد من روسيا للتحليق فوق المياه الدولية".واضاف كيربي: "إذا كانوا يريدون إرسال رسالة بشأن رغبتهم في منعنا من التحليق فوق البحر الأسود، فلن يحدث هذا".وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية تدعي أن الطائرة الروسية "سو -27" اصطدمت بطائرة أمريكية من دون طيار من طراز "إم كيو -9" فوق البحر الأسود، وسقطت الطائرة من دون طيار في المياه الدولية، وتم إبلاغ الرئيس جو بايدن بالحادث.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادة حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي اسلحة من القوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الروسية-تم-تسجيل-تحليق-مسيرة-أمريكية-باتجاه-الحدود-الروسية-في-منطقة-القرم-1074743269.html
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روسيا, العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث الجوي

19:17 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 19:18 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستمر في التحليق فوق البحر الأسود، على الرغم من وقوع حادثة الطيران بين الطائرة الروسية "سو-27" والمسيرة الأمريكية.
وقال كيربي للصحفيين: "نحن نحلق فوق هذا المجال الجوي منذ عام وسنواصل القيام بذلك، ولسنا بحاجة إلى تأكيد من روسيا للتحليق فوق المياه الدولية".
واضاف كيربي: "إذا كانوا يريدون إرسال رسالة بشأن رغبتهم في منعنا من التحليق فوق البحر الأسود، فلن يحدث هذا".

وأكد كيربي أن الطائرات الأمريكية تعمل فوق المياه الدولية للبحر الأسود وستواصل القيام بذلك من أجل الأمن القومي الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية تدعي أن الطائرة الروسية "سو -27" اصطدمت بطائرة أمريكية من دون طيار من طراز "إم كيو -9" فوق البحر الأسود، وسقطت الطائرة من دون طيار في المياه الدولية، وتم إبلاغ الرئيس جو بايدن بالحادث.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
الدفاع الروسية: رصد تحليق مسيرة أمريكية باتجاه الحدود الروسية صباح اليوم
18:45 GMT
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادة حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي اسلحة من القوات الروسية.
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