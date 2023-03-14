https://sputnikarabic.ae/20230314/البيت-الأبيض-يصف-صفقات-شراء-السعودية-طائرات-بوينغ-الأمريكية-بـالتاريخية--1074736245.html

البيت الأبيض يصف صفقات شراء السعودية طائرات "بوينغ" الأمريكية بـ"التاريخية" ‏

البيت الأبيض يصف صفقات شراء السعودية طائرات "بوينغ" الأمريكية بـ"التاريخية" ‏

وصف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الصفقتين اللتين تم عقدهما مع المملكة العربية السعودية، لتصنيع ما يصل ‏إلى 121 طائرة "بوينغ" دريملاينر من طراز "787"، بقيمة 37... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T15:07+0000

2023-03-14T15:07+0000

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وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان رسمي، إلى أن الطائرات المتعاقد عليها مجهزة بأحدث محركات شركة "جنرال إليكتريك" (GEnex).وأكدت أن "هذه الصفقات التاريخية من السعودية هي واحدة لترسيخ شركة طيران جديدة – تقصد بها "طيران الرياض" – وأخرى بهدف توسيع أسطول موجود".كما شددت على أن "أحدث الصفقات المنعقدة مع المملكة العربية السعودية وحدها، تدعم أكثر من 140 ألف وظيفة أمريكية، وكثير منها لا يتطلب الحصول على شهادة جامعية لمدة 4 سنوات".وأضافت: "يسعدنا بشكل خاص أن شركة "بوينغ" تمكنت أخيرا من إبرام هذه الصفقات مع المملكة العربية السعودية، بعد سنوات من المناقشات والمفاوضات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة".وأشارت جان بيير إلى أن "إعلان اليوم يضمن قيام كلا من شركتي "بوينغ" و"جنرال إليكتريك"، بترسيخ خطوط الطيران الدولية الجديدة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم إنشاء مطار دولي جديد".وأضاف البيت الأبيض في بيانه أنوكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد الماضي، تأسيس شركة "طيران الرياض"، لتصبح الناقل الجوي الوطني الجديد للمملكة بمعايير عالمية.وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.ومن المتوقع أن تسهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار).وستوفر الشركة الجديدة أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.كما ستتيح أيضا المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران.وتهدف رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، للحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال تأسيس قطاعات جديدة وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص للعمل.

https://sputnikarabic.ae/20230314/طيران-الرياض-تتفق-مع-بوينغ-على-شراء-72-طائرة-من-طراز-787-دريملاينر-1074733864.html

https://sputnikarabic.ae/20230312/السعودية-تعلن-تأسيس-ناقل-جوي-جديد-بمسمى-طيران-الرياض-1074635911.html

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