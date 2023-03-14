https://sputnikarabic.ae/20230314/الجزائر-وجنوب-أفريقيا-تعتزمان-توقيع-اتفاقية-تعاون-عسكري-1074745540.html
الجزائر وجنوب أفريقيا تعتزمان توقيع اتفاقية تعاون عسكري
الجزائر وجنوب أفريقيا تعتزمان توقيع اتفاقية تعاون عسكري
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن التحضير لبروتوكول عسكري بين الجزائر وجنوب أفريقيا، من أجل إرساء تعاون متنوع بين جيشي البلدين. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T20:21+0000
2023-03-14T20:21+0000
2023-03-14T20:21+0000
العالم العربي
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الجزائر - سبوتنيك. وقال رئس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، خلال استقباله للفريق الأول رودزاني مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا إن هذه الزيارة دليل على عزمنا المشترك على تجسيد الإرادة السياسية، التي تحدو السلطات العليا للبلدين، من أجل العمل سويا على إرساء تعاون متنوع، قائم على التبادل والتشاور، وعلى ضوء مسعى متبصر وبراغماتي".وتطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الفريق أول رودزاني مافوانيا تطابق الرؤى والتحاليل بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.وتعرف العلاقات الجزائرية الجنوب أفريقية، حركة كبيرة على الصعيد التعاون الدبلوماسي، والمواقف الموحدة داخل الاتحاد الأفريقي، ومن المتوقع أن يقوم رئيس جنوب أفريقيا بزيارة إلى الجزائر هذه السنة، حسب ما أعلنته الخارجية الجزائرية في بيان لها في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230313/وفد-من-شركة-روساتوم-الروسية-للطاقة-النووية-يزور-الجزائر-1074698647.html
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العالم العربي, الجزائر, جنوب أفريقيا
العالم العربي, الجزائر, جنوب أفريقيا
الجزائر وجنوب أفريقيا تعتزمان توقيع اتفاقية تعاون عسكري
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن التحضير لبروتوكول عسكري بين الجزائر وجنوب أفريقيا، من أجل إرساء تعاون متنوع بين جيشي البلدين.
الجزائر - سبوتنيك. وقال رئس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، خلال استقباله للفريق الأول رودزاني مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا إن هذه الزيارة دليل على عزمنا المشترك على تجسيد الإرادة السياسية، التي تحدو السلطات العليا للبلدين، من أجل العمل سويا على إرساء تعاون متنوع، قائم على التبادل والتشاور، وعلى ضوء مسعى متبصر وبراغماتي".
وأضاف قائد الأركان: "يتعين إدراج هذا التعاون في إطار بروتوكول تعاون عسكري، تتم المصادقة عليه، من طرف جيشينا، وإنني على يقين أن زيارتكم، اليوم، ستسمح بوضع معالم هذا التعاون، للتوصل إلى التوقيع على اتفاقية في هذا المجال بين مؤسساتنا".
وتطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الفريق أول رودزاني مافوانيا تطابق الرؤى والتحاليل بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.
وتعرف العلاقات الجزائرية الجنوب أفريقية، حركة كبيرة على الصعيد التعاون الدبلوماسي، والمواقف الموحدة داخل الاتحاد الأفريقي، ومن المتوقع أن يقوم رئيس جنوب أفريقيا بزيارة إلى الجزائر هذه السنة، حسب ما أعلنته الخارجية الجزائرية في بيان لها في فبراير/ شباط الماضي.