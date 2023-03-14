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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الجميع-يهربونالجنود-الأوكرانيون-يشتكون-من-زملائهم-في-الخدمة-1074701845.html
"الجميع يهربون".. الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة
"الجميع يهربون".. الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين يشتكون من زملاء لهم في الخدمة لقلة خبرتهم وإخلاء مواقعهم هربا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T04:51+0000
2023-03-14T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عددا كبيرا من الجنود يفرون من ساحة المعركة.وأضاف أن كتيبته المكونة من 500 جندي قُتل منها 100 وتعرض 400 منهم للإصابات خلال عام، ويوجد حاليا لديه 100جندي جديد، ولا يملك الوقت لإعدادهم ويذهبون لساحة المعركة ليرموا كل شيء هاربين.وتحدث جندي أوكراني للصحيفة باسم دميتري، كيف أن عددا من الجنود الأقل تدريبا كانوا يخشون الخروج من الخنادق، حيث تسبب القصف بنوبات هلع بين الجنود.
https://sputnikarabic.ae/20230313/الدفاع-الروسية-تم-تحييد-أكثر-من-450-جنديا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-على-مختلف-الجبهات-1074679337.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

"الجميع يهربون".. الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة

04:51 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 14.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين يشتكون من زملاء لهم في الخدمة لقلة خبرتهم وإخلاء مواقعهم هربا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عددا كبيرا من الجنود يفرون من ساحة المعركة.

وفي لقاء مع الصحيفة، تحدث قائد كتيبة لواء الاقتحام الجوي 46، قائلا: "قلة من الجنود فقط لديهم خبرة قتالية ولسوء الحظ كلهم قتلوا أو أصيبوا"، مشيرا إلى أن وحدته اضطرت في وقت سابق لمغادرة سوليدار وأن المئات من المقاتلين تركوا مواقعهم ببساطة.

وأضاف أن كتيبته المكونة من 500 جندي قُتل منها 100 وتعرض 400 منهم للإصابات خلال عام، ويوجد حاليا لديه 100جندي جديد، ولا يملك الوقت لإعدادهم ويذهبون لساحة المعركة ليرموا كل شيء هاربين.
قوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تم تحييد أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مختلف الجبهات
أمس, 11:51 GMT

وبحسب القائد، فإنه على كييف أن تولي المزيد من الاهتمام لتدريب الجنود، مضيفا: "يبدو أن كل ما نفعله هو إجراء مقابلات وإخبار الناس أننا انتصرنا، بقي وقت ليس بالكثير، لمدة أسبوعين وسوف ننتصر".

وتحدث جندي أوكراني للصحيفة باسم دميتري، كيف أن عددا من الجنود الأقل تدريبا كانوا يخشون الخروج من الخنادق، حيث تسبب القصف بنوبات هلع بين الجنود.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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