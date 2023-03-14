https://sputnikarabic.ae/20230314/الجميع-يهربونالجنود-الأوكرانيون-يشتكون-من-زملائهم-في-الخدمة-1074701845.html
"الجميع يهربون".. الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة
"الجميع يهربون".. الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين يشتكون من زملاء لهم في الخدمة لقلة خبرتهم وإخلاء مواقعهم هربا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T04:51+0000
2023-03-14T04:51+0000
2023-03-14T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عددا كبيرا من الجنود يفرون من ساحة المعركة.وأضاف أن كتيبته المكونة من 500 جندي قُتل منها 100 وتعرض 400 منهم للإصابات خلال عام، ويوجد حاليا لديه 100جندي جديد، ولا يملك الوقت لإعدادهم ويذهبون لساحة المعركة ليرموا كل شيء هاربين.وتحدث جندي أوكراني للصحيفة باسم دميتري، كيف أن عددا من الجنود الأقل تدريبا كانوا يخشون الخروج من الخنادق، حيث تسبب القصف بنوبات هلع بين الجنود.
https://sputnikarabic.ae/20230313/الدفاع-الروسية-تم-تحييد-أكثر-من-450-جنديا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-على-مختلف-الجبهات-1074679337.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
"الجميع يهربون".. الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة
04:51 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين يشتكون من زملاء لهم في الخدمة لقلة خبرتهم وإخلاء مواقعهم هربا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عددا كبيرا من الجنود يفرون من ساحة المعركة.
وفي لقاء مع الصحيفة، تحدث قائد كتيبة لواء الاقتحام الجوي 46، قائلا: "قلة من الجنود فقط لديهم خبرة قتالية ولسوء الحظ كلهم قتلوا أو أصيبوا"، مشيرا إلى أن وحدته اضطرت في وقت سابق لمغادرة سوليدار وأن المئات من المقاتلين تركوا مواقعهم ببساطة.
وأضاف أن كتيبته المكونة من 500 جندي قُتل منها 100 وتعرض 400 منهم للإصابات خلال عام، ويوجد حاليا لديه 100جندي جديد، ولا يملك الوقت لإعدادهم ويذهبون لساحة المعركة ليرموا كل شيء هاربين.
وبحسب القائد، فإنه على كييف أن تولي المزيد من الاهتمام لتدريب الجنود، مضيفا: "يبدو أن كل ما نفعله هو إجراء مقابلات وإخبار الناس أننا انتصرنا، بقي وقت ليس بالكثير، لمدة أسبوعين وسوف ننتصر".
وتحدث جندي أوكراني للصحيفة باسم دميتري، كيف أن عددا من الجنود الأقل تدريبا كانوا يخشون الخروج من الخنادق، حيث تسبب القصف بنوبات هلع بين الجنود.