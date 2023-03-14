https://sputnikarabic.ae/20230314/الحكومة-المصرية-تعلن-منح-1000-جنيه-سنويا-لكل-سيدة-ولكن-بشرط-1074741626.html
الحكومة المصرية تعلن منح 1000 جنيه سنويا لكل سيدة و"لكن بشرط"
الحكومة المصرية تعلن منح 1000 جنيه سنويا لكل سيدة و"لكن بشرط"
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان كحد أقصى، ويستحق المبلغ... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T17:39+0000
2023-03-14T17:39+0000
2023-03-14T17:39+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، على هامش توقيع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج حوافز مادية لمشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية.يأتي توقيع البروتوكول في إطار تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.واشترط معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.ويشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، والتي تراوح أعمارهن بين 21 - 45 عاماً.وقال وزير المالية "سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لمحددات العمر".ونقل البيان عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني.ويتجاوز عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة، فيما تقول الحكومة إنها تقدم دعما للعديد من السلع الأساسية، إلى جانب الحماية الاجتماعية للفئات الأقل حظا، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20220710/تقرير-حكومي-مصر-الأولى-عربيا-والثالثة-إفريقياً-والرابعة-عشر-عالمياً-في-عدد-السكان-1064926357.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
الحكومة المصرية تعلن منح 1000 جنيه سنويا لكل سيدة و"لكن بشرط"
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان كحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، على هامش توقيع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج حوافز مادية لمشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية
.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
واشترط معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.
ويشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، والتي تراوح أعمارهن بين 21 - 45 عاماً.
وقال وزير المالية "سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لمحددات العمر".
ونقل البيان عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني
.
ويتجاوز عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة
، فيما تقول الحكومة إنها تقدم دعما للعديد من السلع الأساسية، إلى جانب الحماية الاجتماعية للفئات الأقل حظا، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.