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الحوثي: العقوبات الأمريكية على روسيا انقلبت على واشنطن
الحوثي: العقوبات الأمريكية على روسيا انقلبت على واشنطن
اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أتت بنتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي،... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T20:01+0000
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وقال الحوثي عبر "تويتر": "الحصار لروسيا واليمن وعدد من الدول من أمريكا وحلفائها والانهيار لبنوك أمريكا".وأرفق القيادي في "أنصار الله" تغريدته بأسماء 3 بنوك أمريكية أفلست في غضون أسبوع، سيلكون فالي بنك "212 مليار دولار"، سيغنتشر "110 مليارات دولار"، سيلفرغيت "11.4 مليار دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230314/بوتين-الغرب-قام-بإشعال-القومية-المتطرفة-في-أوكرانيا-منذ-وقت-طويل-1074731455.html
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أخبار اليمن الأن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, الأخبار, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, الأخبار, أنصار الله

الحوثي: العقوبات الأمريكية على روسيا انقلبت على واشنطن

20:01 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أتت بنتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى واقعة إفلاس 3 بنوك أمريكية في مقابل تماسك البنوك الروسية.
وقال الحوثي عبر "تويتر": "الحصار لروسيا واليمن وعدد من الدول من أمريكا وحلفائها والانهيار لبنوك أمريكا".

وأرفق القيادي في "أنصار الله" تغريدته بأسماء 3 بنوك أمريكية أفلست في غضون أسبوع، سيلكون فالي بنك "212 مليار دولار"، سيغنتشر "110 مليارات دولار"، سيلفرغيت "11.4 مليار دولار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أصبحنا أكثر سيادة واستقلالية في المجال الاقتصادي
13:55 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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