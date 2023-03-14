https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الروسية-تم-تسجيل-تحليق-مسيرة-أمريكية-باتجاه-الحدود-الروسية-في-منطقة-القرم-1074743269.html
الدفاع الروسية: رصد تحليق مسيرة أمريكية باتجاه الحدود الروسية صباح اليوم
الدفاع الروسية: رصد تحليق مسيرة أمريكية باتجاه الحدود الروسية صباح اليوم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T18:45+0000
2023-03-14T18:45+0000
2023-03-14T19:07+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحليق الطائرة من دون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك ونشره وفق المعايير الدولية".وأضاف البيان: "من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادة حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي اسلحة من القوات الروسية".وتابع البيان أنه لم يستخدم المقاتلون الروس أسلحة محمولة جواً ولم يتلامسوا مع الطائرة من دون طيار وعادوا بأمان إلى مطار قاعدتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تحطم-مقاتلة-روسية-ومسيرة-أمريكية-في-حادث-تصادم-فوق-البحر-الأسود-1074741182.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الدفاع الروسية: رصد تحليق مسيرة أمريكية باتجاه الحدود الروسية صباح اليوم
18:45 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 19:07 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحليق الطائرة من دون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك ونشره وفق المعايير الدولية".
وأضاف البيان: "من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادة حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي اسلحة من القوات الروسية".
وتابع البيان أنه لم يستخدم المقاتلون الروس أسلحة محمولة جواً ولم يتلامسوا مع الطائرة من دون طيار وعادوا بأمان إلى مطار قاعدتهم.