https://sputnikarabic.ae/20230314/السعودية-الدوام-الرسمي-في-شهر-رمضان-5-ساعات-فقط-1074735571.html
السعودية: الدوام الرسمي في شهر رمضان 5 ساعات فقط
السعودية: الدوام الرسمي في شهر رمضان 5 ساعات فقط
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2023 ستكون 5 ساعات فقط. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T14:57+0000
2023-03-14T14:57+0000
2023-03-14T14:57+0000
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وحسب صحيفة "عكاظ"، أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان الـ 5 ساعات.ووفقا للائحة، يبدأ الدوام من الساعة 10 صباحاً وينتهي الساعة 3 مساءً.ومنحت الوزارة وفقا للائحة صلاحية للوزير المختص بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين، وذلك وفقا لاحتياج العمل بالجهة وساعات الذروة والازدحام.يذكر أن مركز الفلك الدولي، كان قد أعلن السبت الماضي، أنه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 مارس/آذار، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230311/الفلك-الدولي-الخميس-23-مارس-أول-أيام-شهر-رمضان-1074599822.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رمضان, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رمضان, العالم العربي, الأخبار
السعودية: الدوام الرسمي في شهر رمضان 5 ساعات فقط
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2023 ستكون 5 ساعات فقط.
وحسب صحيفة
"عكاظ"، أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان الـ 5 ساعات.
ووفقا للائحة، يبدأ الدوام من الساعة 10 صباحاً وينتهي الساعة 3 مساءً.
ومنحت الوزارة وفقا للائحة صلاحية للوزير المختص بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين، وذلك وفقا لاحتياج العمل بالجهة وساعات الذروة والازدحام.
يذكر أن مركز الفلك الدولي، كان قد أعلن السبت الماضي، أنه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 مارس/آذار، ليكون يوم الخميس 23 مارس
غرة شهر رمضان 2023.