https://sputnikarabic.ae/20230314/السعودية-نأمل-في-مواصلة-الحوار-البناء-مع-إيران-وفقا-للأسس-التي-تضمنها-اتفاق-استئناف-العلاقات-1074739695.html

السعودية: نأمل في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا للأسس التي تضمنها اتفاق استئناف العلاقات

السعودية: نأمل في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا للأسس التي تضمنها اتفاق استئناف العلاقات

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "أملها بالاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء مع إيران، وفقا ‏للمرتكزات والأسس التي تضمنها اتفاق استئناف... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، والتي عُقدت في قصر عرقة بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وتطرق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، إلى "ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في العاصمة الصينية بكين، بتوجيهات من قيادة السعودية، واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في تصريحات مع قناة "العالم"، اليوم الثلاثاء، إن "هناك تحركات دبلوماسية جيدة بشأن البحرين"، مؤكدًا أنه "تم تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد".وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، أن "مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين".وأعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين خلال 60 يومًا، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وقُطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230313/بعد-السعودية-جزر-المالديف-تستأنف-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-إيران-1074673415.html

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