https://sputnikarabic.ae/20230314/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-لا-تسعى-إلى-أي-صدام-مع-الولايات-المتحدة-1074746795.html

السفير الروسي لدى واشنطن يعلق على حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية

السفير الروسي لدى واشنطن يعلق على حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تسعى إلى صدام مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على حادثة سقوط الطائرة المسيرة... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T21:43+0000

2023-03-14T21:43+0000

2023-03-14T21:54+0000

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وزارة الدفاع الروسية

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جاء ذلك في تصريحات للسفير الروسي عقب زيارته لوزارة الخارجية الأمريكية، إثر حادثة سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في مياه البحر الأسود.وأضاف أنطونوف أن روسيا تصر على بناء علاقات براغماتية مع الولايات المتحدة من شأنها أن تلبي مصالح شعبي البلدين، ولا تبحث عن صراع معها.وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه أثناء وجوده في وزارة الخارجية الأمريكي، عقد اجتماعا مع مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد. وأكد أن الاجتماع مع دوفريد كان "بناء"، ولم يتم التطرق إلى مسألة "العواقب" المحتملة ضد موسكو على خلفية الحادث الجوي.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان، أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".وأشار البيان إلى أن الطائرة المسيرة انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي الذي أٌنشئ خصيصا لأغراض العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية في دونباس، مضيفة أن موسكو أخطرت جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي حول هذا النظام، وفق المعايير الدولية.يٌذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرار دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الروسية-تم-تسجيل-تحليق-مسيرة-أمريكية-باتجاه-الحدود-الروسية-في-منطقة-القرم-1074743269.html

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