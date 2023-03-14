https://sputnikarabic.ae/20230314/الصين-ملتزمون-بتعزيز-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية-وسنواصل-لعب-دور-بناء-في-الصراع-1074733296.html

الصين: ملتزمون بتعزيز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ونواصل القيام بدور بناء في الصراع

الصين: ملتزمون بتعزيز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ونواصل القيام بدور بناء في الصراع

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن موقف بكين ثابت وواضح من الأزمة الأوكرانية، وأنها ‏مستمرة على اتصال مع جميع الأطراف.‏ 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T14:31+0000

2023-03-14T14:31+0000

2023-03-14T14:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الصين

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "عند النظر إلى القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ومعالجتها، تتمسك الصين دائما بأهداف سياستها الخارجية، والمتمثلة في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة".وأضاف: "نحن ملتزمون بالتسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية، وينطبق الشيء نفسه على قضية أوكرانيا".ولفت المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "منذ وقت ليس ببعيد، أصدرنا موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وهو 12 مقترحا، بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، والموقف الأساسي من تلك المقترحات هو تعزيز المحادثات من أجل السلام".وختم وانغ وينبين تصريحاته بأن "الصين مستعدة للبناء على ورقة الموقف هذه، والعمل مع المجتمع الدولي، ومواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.وقال بايدن: "لم أر أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230227/بيسكوف-مقترحات-الصين-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-تتوافق-مع-النهج-الروسي-1074116087.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن