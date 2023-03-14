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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الصين-ملتزمون-بتعزيز-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية-وسنواصل-لعب-دور-بناء-في-الصراع-1074733296.html
الصين: ملتزمون بتعزيز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ونواصل القيام بدور بناء في الصراع
الصين: ملتزمون بتعزيز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ونواصل القيام بدور بناء في الصراع
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن موقف بكين ثابت وواضح من الأزمة الأوكرانية، وأنها ‏مستمرة على اتصال مع جميع الأطراف.‏ 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T14:31+0000
2023-03-14T14:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "عند النظر إلى القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ومعالجتها، تتمسك الصين دائما بأهداف سياستها الخارجية، والمتمثلة في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة".وأضاف: "نحن ملتزمون بالتسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية، وينطبق الشيء نفسه على قضية أوكرانيا".ولفت المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "منذ وقت ليس ببعيد، أصدرنا موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وهو 12 مقترحا، بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، والموقف الأساسي من تلك المقترحات هو تعزيز المحادثات من أجل السلام".وختم وانغ وينبين تصريحاته بأن "الصين مستعدة للبناء على ورقة الموقف هذه، والعمل مع المجتمع الدولي، ومواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.وقال بايدن: "لم أر أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بيسكوف-مقترحات-الصين-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-تتوافق-مع-النهج-الروسي-1074116087.html
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الصين: ملتزمون بتعزيز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ونواصل القيام بدور بناء في الصراع

14:31 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 14:34 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
علم الصين
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن موقف بكين ثابت وواضح من الأزمة الأوكرانية، وأنها ‏مستمرة على اتصال مع جميع الأطراف.‏
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "عند النظر إلى القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ومعالجتها، تتمسك الصين دائما بأهداف سياستها الخارجية، والمتمثلة في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالتسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية، وينطبق الشيء نفسه على قضية أوكرانيا".
ولفت المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "منذ وقت ليس ببعيد، أصدرنا موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وهو 12 مقترحا، بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، والموقف الأساسي من تلك المقترحات هو تعزيز المحادثات من أجل السلام".
وختم وانغ وينبين تصريحاته بأن "الصين مستعدة للبناء على ورقة الموقف هذه، والعمل مع المجتمع الدولي، ومواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: مقترحات الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية تتوافق مع النهج الروسي
27 فبراير, 22:41 GMT
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.
وقال بايدن: "لم أر أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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24 فبراير, 14:01 GMT
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