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العراق… إحالة 3 ضباط ومنتسبين للمحاكمة على خلفية وفاة محتجز
العراق… إحالة 3 ضباط ومنتسبين للمحاكمة على خلفية وفاة محتجز
أحالت لجنة تحقيق عراقية ثلاثة ضباط ومنتسبين اثنين إلى المحكمة المختصة على خلفية وفاة مواطن خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق في قضية مخدرات. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T15:59+0000
2023-03-14T15:59+0000
العراق
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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إنه تم "إحالة ثلاثة ضباط إلى المحكمة المختصة ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين، على خلفية وفاة المواطن بونتيال ناصر شليوش، خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار رسول إلى أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه في 9 مارس/ آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن بونتيال ناصر شليوش".ولفت إلى أن "الحادثة حصلت بتاريخ 7 مارس/ آذار الجاري خلال فترة احتجازه (المواطن) على ذمة التحقيق".وأكد أن "القائد العام تابع مجريات التحقيق وعمل اللجنة وصادق على قرار اللجنة التحقيقية وتمت إحالة ثلاثة ضباط إلى المحكمة المختصة ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين".وقال رسول إن "اللجنة توصلت إلى أن حالة المتوفي كانت تعاطي المخدرات بشكل مدمن وليست متاجرة كما أن المتوفى كان يعاني من مرض التدرن المتقدم ولم يثبت وفق تقرير الطب الشرعي إلى تعذيب واضح على الجسد وسيكون القرار النهائي بيد القضاء العراقي العادل".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق… إحالة 3 ضباط ومنتسبين للمحاكمة على خلفية وفاة محتجز

15:59 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أحالت لجنة تحقيق عراقية ثلاثة ضباط ومنتسبين اثنين إلى المحكمة المختصة على خلفية وفاة مواطن خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق في قضية مخدرات.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إنه تم "إحالة ثلاثة ضباط إلى المحكمة المختصة ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين، على خلفية وفاة المواطن بونتيال ناصر شليوش، خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار رسول إلى أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه في 9 مارس/ آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن بونتيال ناصر شليوش".
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ولفت إلى أن "الحادثة حصلت بتاريخ 7 مارس/ آذار الجاري خلال فترة احتجازه (المواطن) على ذمة التحقيق".
وأكد أن "القائد العام تابع مجريات التحقيق وعمل اللجنة وصادق على قرار اللجنة التحقيقية وتمت إحالة ثلاثة ضباط إلى المحكمة المختصة ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين".
وقال رسول إن "اللجنة توصلت إلى أن حالة المتوفي كانت تعاطي المخدرات بشكل مدمن وليست متاجرة كما أن المتوفى كان يعاني من مرض التدرن المتقدم ولم يثبت وفق تقرير الطب الشرعي إلى تعذيب واضح على الجسد وسيكون القرار النهائي بيد القضاء العراقي العادل".
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