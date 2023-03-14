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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/المدفعية-الروسية-تستهدف-اللواء-124-الأوكراني-على-ضفة-نهر-دنيبر-1074719129.html
المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر
المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر
أفاد مصدر مطلع على الوضع، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الروسية قصفت موقع لواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالقرب من... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:55+0000
2023-03-14T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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غينيتشيسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة" سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، في بلدة بريوزيرنوي، قصفت المدفعية الروسية نقطة انتشار لوحدة اللواء 124 للدفاع الإقليمي التابع للقوات الأوكرانية، ما أسفر عن خسائر للعدو بلغت 11 آلية، فيما قتل 22 عسكريًا من القوات الأوكرانية، وأصيب 15 آخرون بجروح".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230314/القوات-الروسية-تسيطر-على-مبنى-داخل-آزوم-وزع-زيلينسكي-فيه-أوسمة-على-جنوده-في-أرتيوموفسك--1074711258.html
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المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر

11:55 GMT 14.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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أفاد مصدر مطلع على الوضع، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الروسية قصفت موقع لواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالقرب من خيرسون، وقضت على 22 عسكريا ودمرت 11 مركبة، إضافة لمدفع هاون بطاقم يتألف من ستة مسلحين.
غينيتشيسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة" سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، في بلدة بريوزيرنوي، قصفت المدفعية الروسية نقطة انتشار لوحدة اللواء 124 للدفاع الإقليمي التابع للقوات الأوكرانية، ما أسفر عن خسائر للعدو بلغت 11 آلية، فيما قتل 22 عسكريًا من القوات الأوكرانية، وأصيب 15 آخرون بجروح".

كما أفاد المصدر، بأنه في منطقة قرية سادوفوي الواقعة بالقرب من بريوزيرنوي "دمرت نيران المدفعية مدفع هاون من عيار 120 ملم مع الذخيرة وأفراد الطاقم، وبلغ عدد قتلى القوات الأوكرانية 6 عسكريين، وجريحين اثنين".

قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه "أوسمة" على جنوده
09:50 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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