https://sputnikarabic.ae/20230314/المدفعية-الروسية-تستهدف-اللواء-124-الأوكراني-على-ضفة-نهر-دنيبر-1074719129.html

المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر

المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر

أفاد مصدر مطلع على الوضع، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الروسية قصفت موقع لواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالقرب من... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T11:55+0000

2023-03-14T11:55+0000

2023-03-14T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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غينيتشيسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة" سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، في بلدة بريوزيرنوي، قصفت المدفعية الروسية نقطة انتشار لوحدة اللواء 124 للدفاع الإقليمي التابع للقوات الأوكرانية، ما أسفر عن خسائر للعدو بلغت 11 آلية، فيما قتل 22 عسكريًا من القوات الأوكرانية، وأصيب 15 آخرون بجروح".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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