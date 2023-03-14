https://sputnikarabic.ae/20230314/المدفعية-الروسية-تستهدف-اللواء-124-الأوكراني-على-ضفة-نهر-دنيبر-1074719129.html
المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر
المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر
أفاد مصدر مطلع على الوضع، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الروسية قصفت موقع لواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالقرب من... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:55+0000
2023-03-14T11:55+0000
2023-03-14T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584547_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_0a70850f94c30e65bb18bcc2b2dad276.jpg
غينيتشيسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة" سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، في بلدة بريوزيرنوي، قصفت المدفعية الروسية نقطة انتشار لوحدة اللواء 124 للدفاع الإقليمي التابع للقوات الأوكرانية، ما أسفر عن خسائر للعدو بلغت 11 آلية، فيما قتل 22 عسكريًا من القوات الأوكرانية، وأصيب 15 آخرون بجروح".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230314/القوات-الروسية-تسيطر-على-مبنى-داخل-آزوم-وزع-زيلينسكي-فيه-أوسمة-على-جنوده-في-أرتيوموفسك--1074711258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584547_427:158:2947:2048_1920x0_80_0_0_32df6989a097be7444460cbedd328c45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تستهدف اللواء 124 الأوكراني على ضفة نهر دنيبر
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع على الوضع، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الروسية قصفت موقع لواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالقرب من خيرسون، وقضت على 22 عسكريا ودمرت 11 مركبة، إضافة لمدفع هاون بطاقم يتألف من ستة مسلحين.
غينيتشيسك - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة" سبوتنيك": "خلال الليلة الماضية، في بلدة بريوزيرنوي، قصفت المدفعية الروسية نقطة انتشار لوحدة اللواء 124 للدفاع الإقليمي التابع للقوات الأوكرانية، ما أسفر عن خسائر للعدو بلغت 11 آلية، فيما قتل 22 عسكريًا من القوات الأوكرانية، وأصيب 15 آخرون بجروح".
كما أفاد المصدر، بأنه في منطقة قرية سادوفوي الواقعة بالقرب من بريوزيرنوي "دمرت نيران المدفعية مدفع هاون من عيار 120 ملم مع الذخيرة وأفراد الطاقم، وبلغ عدد قتلى القوات الأوكرانية 6 عسكريين، وجريحين اثنين".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.