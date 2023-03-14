https://sputnikarabic.ae/20230314/المغرب-حصتنا-من-النفط-الروسي-ارتفعت-مقارنة-بـ-2022-1074712985.html
المغرب: حصتنا من النفط الروسي ارتفعت مقارنة بـ 2022
المغرب: حصتنا من النفط الروسي ارتفعت مقارنة بـ 2022
نفى المغرب حظره استيراد النفط الروسي، تماشيا مع العقوبات الغربية على موسكو، مؤكدا على العكس زيادة حصته من الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T10:42+0000
2023-03-14T10:42+0000
2023-03-14T10:42+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي، ردا على سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول "شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط".وأوضحت الوزيرة أن "واردات الغازوال (السولار) الروسي إلى المغرب، ارتفعت 13 في المائة، ما بين مطلع يناير/كانون الثاني إلى 27 فبراير/شباط الماضيين"، على ما نقل موقع "snrtnews" التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (حكومية).ولفتت العلوي إلى أن "حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 في المائة في 2020، وانتقلت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة خلال 2022".وأضافت أن "متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم (918.91 دولارا) للطن، مقابل 10,138 دراهم (978.36 دولار) للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح (بداية) يناير إلى 27 فبراير الماضيين".وأعلن الاتحاد الأوروبي أن وضع سقف على سعر النفط الروسي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 5 فبراير الماضي، مع وضع فترة سماح تمتد 55 يوما لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.يذكر أن العقوبات الغربية على منتجات الطاقة الروسية بدأت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر.
https://sputnikarabic.ae/20230206/خبراء-المغرب-لديه-مبررات-عملية-لاستيراد-منتجات-الطاقة-الروسية-1073185448.html
https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-الطاقة-المغربي-السابق-أوروبا-تعتقد-أنها-مركز-العالم-وعلاقتنا-بروسيا-قابلة-للتطوير-1072759048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا
اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, روسيا
المغرب: حصتنا من النفط الروسي ارتفعت مقارنة بـ 2022
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نفى المغرب حظره استيراد النفط الروسي، تماشيا مع العقوبات الغربية على موسكو، مؤكدا على العكس زيادة حصته من الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي، ردا على سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول "شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط".
وأوضحت الوزيرة أن "واردات الغازوال (السولار) الروسي إلى المغرب، ارتفعت 13 في المائة، ما بين مطلع يناير/كانون الثاني إلى 27 فبراير/شباط الماضيين"، على ما نقل موقع
"snrtnews" التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (حكومية).
ولفتت العلوي إلى أن "حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 في المائة في 2020، وانتقلت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة خلال 2022".
وأضافت أن "متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم (918.91 دولارا) للطن، مقابل 10,138 دراهم (978.36 دولار) للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح (بداية) يناير إلى 27 فبراير الماضيين".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن وضع سقف على سعر النفط
الروسي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 5 فبراير الماضي، مع وضع فترة سماح تمتد 55 يوما لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.
يذكر أن العقوبات الغربية على منتجات الطاقة الروسية
بدأت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر.