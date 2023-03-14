عربي
https://sputnikarabic.ae/20230314/بلينكن-في-إثيوبيا-لدعم-السلام-وتجديد-العلاقات-مع-أديس-أبابا-1074746482.html
بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا
بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إلى إثيوبيا في محاولة لدعم عملية السلام، وتجديد العلاقات مع أديس أبابا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T21:19+0000
2023-03-14T21:20+0000
أخبار إثيوبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
وتأتي رحلة وزير الخارجية الأمريكي إلى ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا، كجزء من حملة للرئيس جو بايدن لتكثيف التواصل مع أفريقيا، حيث يتصاعد النفوذ الصيني.وهذه هي الزيارة الأمريكية الأرفع إلى الدولة منذ أواخر عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب "فرانس برس".وقالت مولي في كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون أفريقيا، إن زيارة بلينكن تهدف إلى "المساعدة في توطيد هذا السلام" لكنها حذرت من أن العلاقات الأمريكية الإثيوبية ليست جاهزة "للعودة إلى طبيعتها".بعد فترة وجيزة من زيارة بلنكين وهي الثالثة له إلى أفريقيا جنوب الصحراء، من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى غانا وتنزانيا وزامبيا، وهي ثلاث دول يُنظر إليها على أنها ملتزمة بإحراز تقدم في الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20230302/بلينكن-وابن-فرحان-يلتقيان-على-هامش-اجتماع-مجموعة-العشرين-1074237320.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا

21:19 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 21:20 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
تابعنا عبرTelegram
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إلى إثيوبيا في محاولة لدعم عملية السلام، وتجديد العلاقات مع أديس أبابا.
وتأتي رحلة وزير الخارجية الأمريكي إلى ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا، كجزء من حملة للرئيس جو بايدن لتكثيف التواصل مع أفريقيا، حيث يتصاعد النفوذ الصيني.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين
2 مارس, 16:54 GMT
وهذه هي الزيارة الأمريكية الأرفع إلى الدولة منذ أواخر عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب "فرانس برس".
وقالت مولي في كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون أفريقيا، إن زيارة بلينكن تهدف إلى "المساعدة في توطيد هذا السلام" لكنها حذرت من أن العلاقات الأمريكية الإثيوبية ليست جاهزة "للعودة إلى طبيعتها".
بعد فترة وجيزة من زيارة بلنكين وهي الثالثة له إلى أفريقيا جنوب الصحراء، من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى غانا وتنزانيا وزامبيا، وهي ثلاث دول يُنظر إليها على أنها ملتزمة بإحراز تقدم في الديمقراطية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала