https://sputnikarabic.ae/20230314/بلينكن-في-إثيوبيا-لدعم-السلام-وتجديد-العلاقات-مع-أديس-أبابا-1074746482.html
بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا
بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إلى إثيوبيا في محاولة لدعم عملية السلام، وتجديد العلاقات مع أديس أبابا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T21:19+0000
2023-03-14T21:19+0000
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وتأتي رحلة وزير الخارجية الأمريكي إلى ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا، كجزء من حملة للرئيس جو بايدن لتكثيف التواصل مع أفريقيا، حيث يتصاعد النفوذ الصيني.وهذه هي الزيارة الأمريكية الأرفع إلى الدولة منذ أواخر عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب "فرانس برس".وقالت مولي في كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون أفريقيا، إن زيارة بلينكن تهدف إلى "المساعدة في توطيد هذا السلام" لكنها حذرت من أن العلاقات الأمريكية الإثيوبية ليست جاهزة "للعودة إلى طبيعتها".بعد فترة وجيزة من زيارة بلنكين وهي الثالثة له إلى أفريقيا جنوب الصحراء، من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى غانا وتنزانيا وزامبيا، وهي ثلاث دول يُنظر إليها على أنها ملتزمة بإحراز تقدم في الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20230302/بلينكن-وابن-فرحان-يلتقيان-على-هامش-اجتماع-مجموعة-العشرين-1074237320.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا
21:19 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 21:20 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إلى إثيوبيا في محاولة لدعم عملية السلام، وتجديد العلاقات مع أديس أبابا.
وتأتي رحلة وزير الخارجية الأمريكي
إلى ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا، كجزء من حملة للرئيس جو بايدن لتكثيف التواصل مع أفريقيا، حيث يتصاعد النفوذ الصيني.
وهذه هي الزيارة الأمريكية الأرفع إلى الدولة منذ أواخر عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي
أبي أحمد، بحسب "فرانس برس".
وقالت مولي في كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون أفريقيا، إن زيارة بلينكن تهدف إلى "المساعدة في توطيد هذا السلام" لكنها حذرت من أن العلاقات الأمريكية الإثيوبية ليست جاهزة "للعودة إلى طبيعتها".
بعد فترة وجيزة من زيارة بلنكين وهي الثالثة له إلى أفريقيا جنوب الصحراء، من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى غانا وتنزانيا وزامبيا، وهي ثلاث دول يُنظر إليها على أنها ملتزمة بإحراز تقدم في الديمقراطية.