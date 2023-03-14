https://sputnikarabic.ae/20230314/بوتين-يصف-مزاعم-تورط-موالين-لأوكرانيا-في-تفجيرات-التيار-الشمالي-بأنها-محض-هراء-1074741825.html

بوتين يصف مزاعم تورط موالين لأوكرانيا في تفجيرات "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء"

بوتين يصف مزاعم تورط موالين لأوكرانيا في تفجيرات "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء"

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مزاعم تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات خطوط "التيار الشمالي" بأنها "محض هراء". 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T17:49+0000

2023-03-14T17:49+0000

2023-03-14T17:49+0000

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وقال بوتين خلال مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "أنا متأكد من أن هذا محض هراء".وأوضح الرئيس الروسي أن "وقوع انفجار من هذا النوع، بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية، لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث، كتفجيرات "التيار الشمالي" حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها.في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من على متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي أوصلت آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "التيار الشمالي" من روسيا إلى أوروبا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعديه المباشر على ممتلكاتها.

https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-سنرد-بشكل-مباشر-على-الغرب-لتعديه-على-ممتلكاتنا-في-حال-حظر-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي--1074549096.html

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