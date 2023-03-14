https://sputnikarabic.ae/20230314/بيسكوف-مشاكل-البنوك-الأمريكية-لن-يكون-لها-عمليا-أي-تأثير-على-الوضع-في-روسيا-1074719316.html

بيسكوف: مشاكل البنوك الأمريكية لن يكون لها عمليا أي تأثير على الوضع في روسيا

بيسكوف: مشاكل البنوك الأمريكية لن يكون لها عمليا أي تأثير على الوضع في روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المشاكل في النظام المصرفي الأمريكي لا يمكن عمليا أن تؤثر على الوضع في القطاع المصرفي... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T11:54+0000

2023-03-14T11:54+0000

2023-03-14T11:54+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

موسكو - سبوتنيك. وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت المشاكل مع البنوك في الولايات المتحدة يمكن أن "تطول" النظام المصرفي الروسي، قال بيسكوف: "الآن لا شيء عمليًا".وأغلق المنظمون بنك "سيليكون فالي"، يوم الجمعة الماضي، وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر، وألحقت صفة المستلم في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة CNBC.

https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-واشنطن-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-طباعة-الدولارات-لأجل-غير-مسمى-1074701678.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, العالم