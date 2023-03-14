https://sputnikarabic.ae/20230314/بيسكوف-مشاكل-البنوك-الأمريكية-لن-يكون-لها-عمليا-أي-تأثير-على-الوضع-في-روسيا-1074719316.html
بيسكوف: مشاكل البنوك الأمريكية لن يكون لها عمليا أي تأثير على الوضع في روسيا
بيسكوف: مشاكل البنوك الأمريكية لن يكون لها عمليا أي تأثير على الوضع في روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المشاكل في النظام المصرفي الأمريكي لا يمكن عمليا أن تؤثر على الوضع في القطاع المصرفي... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T11:54+0000
2023-03-14T11:54+0000
2023-03-14T11:54+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت المشاكل مع البنوك في الولايات المتحدة يمكن أن "تطول" النظام المصرفي الروسي، قال بيسكوف: "الآن لا شيء عمليًا".وأغلق المنظمون بنك "سيليكون فالي"، يوم الجمعة الماضي، وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر، وألحقت صفة المستلم في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة CNBC.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-واشنطن-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-طباعة-الدولارات-لأجل-غير-مسمى-1074701678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, العالم
بيسكوف: مشاكل البنوك الأمريكية لن يكون لها عمليا أي تأثير على الوضع في روسيا
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المشاكل في النظام المصرفي الأمريكي لا يمكن عمليا أن تؤثر على الوضع في القطاع المصرفي الروسي، فروسيا مؤمنة إلى حد ما ضد الأثر السلبي للأزمة التي تتكشف.
موسكو - سبوتنيك. وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت المشاكل مع البنوك في الولايات المتحدة يمكن أن "تطول" النظام المصرفي الروسي، قال بيسكوف: "الآن لا شيء عمليًا".
وأضاف: "لأن نظامنا المصرفي، بالطبع، لديه، دعونا نقول، روابط معينة مع بعض قطاعات النظام المالي الدولي، ولكن في الغالب يخضع لقيود غير قانونية، فرضها الغرب الجماعي مرة أخرى. لذلك، لا يوجد شر من دون خير، نحن هنا إلى حد ما مؤمنون ضد التأثير السلبي للأزمة التي تتكشف الآن عبر المحيط ".
وأغلق المنظمون بنك "سيليكون فالي
"، يوم الجمعة الماضي، وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.
وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر، وألحقت صفة المستلم في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة
CNBC.