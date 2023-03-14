https://sputnikarabic.ae/20230314/تحطم-مقاتلة-روسية-ومسيرة-أمريكية-في-حادث-تصادم-فوق-البحر-الأسود-1074741182.html
القيادة الأوروبية الأمريكية: تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية فوق البحر الأسود
القيادة الأوروبية الأمريكية: تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية فوق البحر الأسود
أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-27" بمسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" فوق المياه الدولية. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T17:28+0000
2023-03-14T17:28+0000
2023-03-14T18:17+0000
روسيا
العالم
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وجاء في البيان: "في حوالي الساعة 7.03 بتوقيت وسط أوروبا، اصطدمت إحدى طائرات "سو-27" الروسية بالمسيرة الامريكية "إم كيو-9".وأوضحت القيادة أن الطائرة من دون طيار سقطت في المياه الدولية بعد الاصطدام، وزعمت أنه قبل ذلك بوقت قصير قامت "سو -27" بإجراء مناورات "غير آمنة".وأضافت القيادة الأوروبية الأمريكية أن الطائرة من دون طيار كانت تقوم "بعمليات روتينية" في المجال الجوي الدولي في منطقة البحر الأسود، وأدى الحادث إلى "خسارة تامة".وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع على الحادث، وقالوا إن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا بشأن هذه المسألة.ووفقًا لإدارة بايدن، ستواصل الولايات المتحدة التحليق في منطقة البحر الأسود، على الرغم من حادثة إسقاط طائرة من دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تصويت-هل-تقود-أمريكا-كوكبنا-إلى-كساد-عظيم-مشابه-لكارثة-عام-1929-1074736884.html
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روسيا, العالم
القيادة الأوروبية الأمريكية: تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية فوق البحر الأسود
17:28 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 18:17 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-27" بمسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" فوق المياه الدولية.
وجاء في البيان: "في حوالي الساعة 7.03 بتوقيت وسط أوروبا، اصطدمت إحدى طائرات "سو-27" الروسية بالمسيرة الامريكية "إم كيو-9".
وأوضحت القيادة أن الطائرة من دون طيار سقطت في المياه الدولية بعد الاصطدام، وزعمت أنه قبل ذلك بوقت قصير قامت "سو -27" بإجراء مناورات "غير آمنة".
وأضافت القيادة الأوروبية الأمريكية أن الطائرة من دون طيار كانت تقوم "بعمليات روتينية" في المجال الجوي الدولي في منطقة البحر الأسود، وأدى الحادث إلى "خسارة تامة".
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع على الحادث، وقالوا إن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا بشأن هذه المسألة.
ووفقًا لإدارة بايدن، ستواصل الولايات المتحدة التحليق في منطقة البحر الأسود، على الرغم من حادثة إسقاط طائرة من دون طيار.