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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/ترامب-أنا-المرشح-الرئاسي-الوحيد-الذي-يمكنه-منع-الحرب-العالمية-الثالثة-1074700908.html
ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة
ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T02:56+0000
2023-03-14T02:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، الذي يخطط للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2024، في حملة انتخابية حدث في ولاية ايوا: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقًا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".وأشار ترامب مرارًا وتكرارًا إنه، على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي ، في رأي الزعيم الأمريكي السابق، يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحث-على-تكثيف-وتسريع-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1074700533.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب

ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة

02:56 GMT 14.03.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، الذي يخطط للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2024، في حملة انتخابية حدث في ولاية ايوا: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقًا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء البريطاني يحث على تكثيف وتسريع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
01:35 GMT
وأشار ترامب مرارًا وتكرارًا إنه، على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي ، في رأي الزعيم الأمريكي السابق، يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:02 GMT
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