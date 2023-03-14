https://sputnikarabic.ae/20230314/ترامب-أنا-المرشح-الرئاسي-الوحيد-الذي-يمكنه-منع-الحرب-العالمية-الثالثة-1074700908.html
ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة
ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T02:56+0000
2023-03-14T02:56+0000
2023-03-14T02:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، الذي يخطط للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2024، في حملة انتخابية حدث في ولاية ايوا: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقًا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".وأشار ترامب مرارًا وتكرارًا إنه، على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي ، في رأي الزعيم الأمريكي السابق، يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحث-على-تكثيف-وتسريع-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1074700533.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب
ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب، الذي يخطط للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2024، في حملة انتخابية حدث في ولاية ايوا: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقًا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".
وأشار ترامب مرارًا وتكرارًا إنه، على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي ، في رأي الزعيم الأمريكي السابق، يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.