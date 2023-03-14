https://sputnikarabic.ae/20230314/ترامب-إغلاق-بنكين-كبيرين-أمريكيين-علامة-سيئة-لاقتصاد-الولايات-المتحدة-1074710578.html

ترامب: إغلاق بنكين كبيرين أمريكيين "علامة سيئة" لاقتصاد الولايات المتحدة

ترامب: إغلاق بنكين كبيرين أمريكيين "علامة سيئة" لاقتصاد الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إغلاق بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" هو علامة ‏سيئة على احتمال حدوث المزيد من المشاكل الاقتصادية في الولايات... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T09:23+0000

2023-03-14T09:23+0000

2023-03-14T09:27+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071553883_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_522090b032ddad6a724c93c7d5d76840.jpg

وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه في ولاية أيوا، مساء أمس الاثنين: "لقد أغلق بنكان كبيران يوم الأحد، وهذه إشارة سيئة، وقد تكون هذه البداية".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، وجّه اللوم إلى إدارة ترامب، دون ذكر اسمه، خلال مؤتمر صحفي، بأنها السبب وراء انهيار بنك "سيليكون فالي".وقال للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "في خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حينما كان هو نائبا له، تم وضع شروط صارمة على البنوك، مثل "سيليكون فالي" وبنك "سيغنتشر"، بما في ذلك قانون دود فرانك، لضمان أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في عام 2008، لن تتكرر مرة أخرى".وأضاف بايدن أنه "لسوء الحظ، تراجعت الإدارة السابقة عن بعض من تلك الإجراءات".في سياق متصل، توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حدوث كساد كبير جديد في بلاده، مستندا في استنتاجاته على الأحداث الجارية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.وكتب ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها Truth Social: "سيكون لدينا كساد كبير، أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 1929. ولإثبات كلماتي، ها هي البنوك بدأت بالفعل في الإفلاس".وأغلق المنظمون الأمريكيون، يوم الأحد، بنك "سيغنتشر"، ومقره نيويورك، وهو مقرض كبير في صناعة العملات الرقمية، في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة CNBC.وقالت إن المودعين في بنك سيغنتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه قبل ثلاثة أيام.وأغلق المنظمون بنك "سيليكون فالي"، يوم الجمعة الماضي، وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.

https://sputnikarabic.ae/20230313/بايدن-بعد-إفلاس-بنكين-ودائع-الأمريكيين-المصرفية-آمنة-ونبذل-كل-المطلوب-لتجنب-المزيد-من-الانهيار-1074686888.html

https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يعتبر-الانتخابات-الرئاسية-2024-معركة-وجودية-هذه-هي-المعركة-النهائية-1074337514.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار