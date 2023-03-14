https://sputnikarabic.ae/20230314/تشاووش-أوغلو-يجري-مباحثات-مع-غوتيريش-بشأن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-1074745127.html
تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع غوتيريش بشأن تمديد اتفاقية الحبوب
تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع غوتيريش بشأن تمديد اتفاقية الحبوب
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مباحثات بشأن تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T19:48+0000
2023-03-14T19:48+0000
2023-03-14T19:48+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/10/1050719931_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66ddf6ce9178edd11349f2279ff4fa07.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الخارجية التركية، أن المباحثات جرت، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230309/الكرملين-بمبادرة-من-الجانب-المصري-بوتين-والسيسي-يجريان-محادثة-هاتفية--1074527453.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/10/1050719931_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8acda009829dc395f6c37f12285a3b46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع غوتيريش بشأن تمديد اتفاقية الحبوب
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مباحثات بشأن تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن وزارة الخارجية التركية، أن المباحثات جرت، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.