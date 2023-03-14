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https://sputnikarabic.ae/20230314/تشيلسي-يستعد-لتنظيم-إفطار-جماعي-في-ملعبه-خلال-شهر-رمضان-1074702383.html
تشيلسي يستعد لتنظيم إفطار جماعي في ملعبه خلال شهر رمضان
تشيلسي يستعد لتنظيم إفطار جماعي في ملعبه خلال شهر رمضان
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج". 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T05:25+0000
2023-03-14T05:25+0000
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كشف النادي على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن موعد هذا الحدث الموافق لـ26 مارس/آذار.ونشر النادي على حسابه الخاص في "تويتر" تغريدة ظهر فيها السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع "البلوز"، وزميله الفرنسي ويسلي فوفونا، للحديث عن المبادرة.وقال كوليبالي: "رمضان ليس شهراً صعباً، ففيه يحب الناس أن يكونوا مجتمعين في الليل وتغمرهم الفرحة، يحبون الأكل والصلاة في جماعة، وهذا أجمل شيء في رمضان".من جهته، صرح عمر صالحة، مؤسس مشروع الخيمة الرمضانية، قائلا: "يشرفنا حضور الإفطار المفتوح في ستامفورد بريدج، في ضيافة تشيلسي".
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

تشيلسي يستعد لتنظيم إفطار جماعي في ملعبه خلال شهر رمضان

05:25 GMT 14.03.2023
© RIA Novosti . Alexey Filippovملعب تشيلسي
ملعب تشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© RIA Novosti . Alexey Filippov
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج".
كشف النادي على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن موعد هذا الحدث الموافق لـ26 مارس/آذار.

وذكر النادي أن هذه الفعالية ستكون جزءا من شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، والذي يبدأ من قبل الفجر حتى غروب الشمس. وهذا أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة خلال رمضان، ويُتيح الإفطار المفتوح للمسلمين فرصة التجمع لتناول الطعام معاً، إضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار".

ونشر النادي على حسابه الخاص في "تويتر" تغريدة ظهر فيها السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع "البلوز"، وزميله الفرنسي ويسلي فوفونا، للحديث عن المبادرة.
وقال كوليبالي: "رمضان ليس شهراً صعباً، ففيه يحب الناس أن يكونوا مجتمعين في الليل وتغمرهم الفرحة، يحبون الأكل والصلاة في جماعة، وهذا أجمل شيء في رمضان".
من جهته، صرح عمر صالحة، مؤسس مشروع الخيمة الرمضانية، قائلا: "يشرفنا حضور الإفطار المفتوح في ستامفورد بريدج، في ضيافة تشيلسي".
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