تشيلسي يستعد لتنظيم إفطار جماعي في ملعبه خلال شهر رمضان
© RIA Novosti . Alexey Filippovملعب تشيلسي
© RIA Novosti . Alexey Filippov
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج".
كشف النادي على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن موعد هذا الحدث الموافق لـ26 مارس/آذار.
وذكر النادي أن هذه الفعالية ستكون جزءا من شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، والذي يبدأ من قبل الفجر حتى غروب الشمس. وهذا أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة خلال رمضان، ويُتيح الإفطار المفتوح للمسلمين فرصة التجمع لتناول الطعام معاً، إضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار".
ونشر النادي على حسابه الخاص في "تويتر" تغريدة ظهر فيها السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع "البلوز"، وزميله الفرنسي ويسلي فوفونا، للحديث عن المبادرة.
We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2023
We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality
وقال كوليبالي: "رمضان ليس شهراً صعباً، ففيه يحب الناس أن يكونوا مجتمعين في الليل وتغمرهم الفرحة، يحبون الأكل والصلاة في جماعة، وهذا أجمل شيء في رمضان".
من جهته، صرح عمر صالحة، مؤسس مشروع الخيمة الرمضانية، قائلا: "يشرفنا حضور الإفطار المفتوح في ستامفورد بريدج، في ضيافة تشيلسي".
🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.— Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022
This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5