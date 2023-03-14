https://sputnikarabic.ae/20230314/تصويت-هل-تقود-أمريكا-كوكبنا-إلى-كساد-عظيم-مشابه-لكارثة-عام-1929-1074736884.html
تصويت... هل تقود أمريكا كوكبنا إلى "كساد عظيم" مشابه لكارثة عام 1929
تصويت... هل تقود أمريكا كوكبنا إلى "كساد عظيم" مشابه لكارثة عام 1929
تزداد المخاطر الكبيرة على سكان كوكب الأرض كافة بسبب السياسة المالية التي تتبعها أمريكا، حيث أعلنت عدة بنوك في البلاد انهيارها وإفلاسها، الأمر الذي ترتب عليه... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T15:26+0000
2023-03-14T15:26+0000
2023-03-14T15:26+0000
اقتصاد
العالم
استطلاعات الرأي
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توقّع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حدوث كساد كبير جديد في بلاده، مستندًا في استنتاجاته على الأحداث الجارية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.وكتب ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي: "سيكون لدينا كساد كبير، أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 1929. ولإثبات كلماتي، ها هي البنوك بدأت بالفعل في الإفلاس".وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" لمؤلفه غاي نيومان، فإن التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة الولايات المتحدة.وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة لم تدعم العقوبات الغربية على روسيا، الأمر الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية تستخدم عملات أخرى لبيع البضائع، واصفا في الوقت ذاته أن ما تحدث عنه المحللون الغربيون بعدم وجود بديل للدولار، بالوهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
اقتصاد, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل تقود أمريكا كوكبنا إلى "كساد عظيم" مشابه لكارثة عام 1929
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تزداد المخاطر الكبيرة على سكان كوكب الأرض كافة بسبب السياسة المالية التي تتبعها أمريكا، حيث أعلنت عدة بنوك في البلاد انهيارها وإفلاسها، الأمر الذي ترتب عليه تبعات دولية أيضا مرتبطة بالدولار.
توقّع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حدوث كساد كبير جديد في بلاده، مستندًا في استنتاجاته على الأحداث الجارية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي: "سيكون لدينا كساد كبير
، أسوأ بكثير مما كان عليه في عام 1929. ولإثبات كلماتي، ها هي البنوك بدأت بالفعل في الإفلاس".
ووفقا لترامب سيصبح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بمثابة "هربرت هوفر الجديد" (الرئيس الأمريكي الأسبق للبلاد في الفترة من 1929 إلى 1933)، أي أنه سيواجه مصير سلفه في أواخر 1920، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المرحلة أكبر كساد في تاريخ الاقتصاد الأمريكي تحديدا عام 1929 (الأزمة الاقتصادية الكبرى).
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" لمؤلفه غاي نيومان، فإن التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة الولايات المتحدة.
أضاف نيومان: "التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة أمريكا في الساحة الدولية، وقد ينتهي العصر الذي كان من الممكن فيه طباعة عدد غير محدود من الدولارات، ومعه ستبقى قدرتنا على شراء البضائع الأجنبية بسعر رخيص من الماضي".
وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة لم تدعم العقوبات الغربية
على روسيا، الأمر الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية تستخدم عملات أخرى لبيع البضائع، واصفا في الوقت ذاته أن ما تحدث عنه المحللون الغربيون بعدم وجود بديل للدولار، بالوهم.